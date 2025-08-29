Dieses bekannte Festival am Bodensee fällt 2025 ins Wasser!

Das h2o-Festival, das jährlich die Insel Reichenau zum Beben bringt, kann 2025 nicht stattfinden. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass das h20-Festival dieses Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden kann“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Internetseite.

Auch die Gründe für die Absage werden dort genannt. Das Festival falle dieses Jahr „aus finanziellen und kapazitären Gründen“, aus, heißt es. Das h2o-Festival findet normalerweise jährlich auf der Insel Reichenau statt. Zwei Tage lang tanzen die Besucher zu Hip-Hop und Techno.

Auf dem h2o-Festival auf der Insel Reichenau gibt es Hip-Hop und Techno

Das Besondere an dem zweitägigen Festival, das 2024 am 30. und 31. August über die Bühne ging, ist unter anderem die genre-technische Tagesaufteilung: Während am ersten Festival-Tag Hip-Hop- und Rap-Fans auf ihre Kosten kommen, sorgen am anderen Abend EDM, Techno und Trance für beste Tanz-Stimmung.

Mit einer Kapazität von rund 1.000 Besuchern bietet das Festival zudem eine familiäre Atmosphäre, in der sowohl regionale als auch überregionale Künstler live auf der Bühne spielen.

Auch die Location ist besonders. Das h2o-Festival findet nämlich eigentlich auf dem Gelände am Eichenweg auf dem Kulturgut der Insel Reichenau im Bodensee statt – direkt zwischen Weinreben und dem See! Das ist das Aftermovie aus dem letzten Jahr 2024:

Das h2o-Festival soll weiterleben

Auf die Absage reagierten Fans in den sozialen Netzwerken mit gebrochenen Herzen und Trauersmileys. Doch die Verantwortlichen zeigen für die nächsten Jahre hoffnungsvoll.

„Wir bleiben nicht untätig und tüfteln an Alternativen“, schreiben die Veranstalter und wenden sich gleichzeitig an Interessierte und mögliche Helfer: „“Ihr habt Ideen, wollt uns unterstützen oder mit uns kooperieren? Wir freuen uns über jede Hilfe! Gemeinsam lassen wir das h2o-Festival weiterleben“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Ob das h2o-Festival 2026 wieder an den Start geht, steht noch nicht fest.