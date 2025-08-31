Logo all-in.de
Notfälle: Katamaran kentert auf Bodensee - Männer gerettet

Notfälle

Katamaran kentert auf Bodensee - Männer gerettet

Ein Ausflug auf dem Wasser endet für zwei Männer im Wasser. Ihr Katamaran kentert auf dem Untersee. Feuerwehr und DLRG eilen zu Hilfe.
Von dpa
    Auf dem Untersee bei Radolfzell kenterte der Katamaran. (Symbolbild)
    Auf dem Untersee bei Radolfzell kenterte der Katamaran. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa

    Zwei Männer sind aus dem Bodensee gerettet worden, nachdem ihr Katamaran bei Radolfzell (Kreis Konstanz) gekentert ist. Feuerwehr und DLRG rückten am Samstag gemeinsam aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst berichtete die «Schwäbische».

    Die beiden Männer wurden von der Besatzung eines Feuerlöschboots an Bord genommen. Versorgt wurden sie mit Handtüchern und trockener Kleidung. Verletzt wurden sie nicht, wie es hieß. Den Katamaran richteten die Einsatzkräfte auf. Die Feuerwehr schleppte ihn vom Untersee zurück in den Heimathafen.

    Zwei Männer konnten gerettet werden.
    Zwei Männer konnten gerettet werden. Foto: -/Freiwillige Feuerwehr Radolfzll/dpa

