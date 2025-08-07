Riesen-Wels aus dem Bodensee: Angler gelingt sensationeller Fang von Mega-Waller!

Zwei Angler haben vor Langenargen einen riesigen Wels aus dem Wasser gezogen. Wie mehrere Medien - darunter der Südkurier - berichten, gelang der Fang am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr.

243 Zentimeter: Anglern gelingt am Bodensee eine Sensation

Laut Südkurier hatte der gefangene Wels eine Länge von 2,43 Metern und brachte ein Gewicht von beeindruckenden 85 Kilogramm auf die Waage. Damit ist der nun gefangene Wels zwar nicht der größte jemals gefangene Fisch im Bodensee, aber dennoch besonders stattlich.

Der bislang größte Wels aus dem Bodensee ging 2019 einem Berufsfischer vor dem österreichischen Bodenseeufer ins Netz. Das Tier hatte eine Länge von mehr als 270 Zentimetern und hängt mittlerweile in einem Fischrestaurant in der Nähe von Bregenz.

Fischvielfalt am Bodensee: Welse sind die größten Tiere

Der Bodensee ist einer der größten Süßwasserseen in Europa und ist Heimat vieler Fischarten. Für den kommerziellen Fischfang waren am Bodensee lange Zeit die Bodenseefelchen besonders wichtig. Mittlerweile ist der Bestand der Felchen jedoch deutlich zurückgegangen. Weitere wichtige Fischarten im Bodensee sind Forellen, Saiblingen, Zander und Hecht. Sehr beliebt sind auch Flussbarsche, die teilweise unter dem Namen Kretzer vermarktet werden. Fänge von Bodensee-Welsen werden ebenfalls verwertet. Diese werden häufig auch als Waller bezeichnet und sind die größten Fische im Bodensee.

Welse immer wieder in den Schlagzeilen

Immer wieder sind besonders große Welse in den Schlagzeilen - zuletzt zwei Exemplare am Brombachsee. Diese hatten mehrfach nach Badegästen geschnappt. Ein Exemplar wurde daraufhin von einem Polizeibeamten erschossen. Experten gehen davon aus, dass die Tiere jedoch nur ihren Laich verteidigen wollten. Ernsthafte Verletzungen gab es bei den Vorfällen im Brombachsee nicht.

Zahlen und Fakten zum Wels

Lateinischer Name: Silurus glanis

Größter bislang gefangener Wels: 2,85 Meter (gefangen in Italien)

Maximales Gewicht: Über 140 Kilogramm

Maximales Alter: Über 80 Jahre.

Als Speisefisch bereits in der Antik beliebt

Klimawandel begünstigt weitere Ausbreitung von Welsen