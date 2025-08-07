Logo all-in.de
Angler fischen riesigen Wels vor Langenargen aus dem Bodensee

Fischerei

Riesen-Wels aus dem Bodensee: Angler gelingt sensationeller Fang von Mega-Waller!

Im Bodensee schwimmen große Fische - der Fang solcher Tiere ist aber selten. Nun haben zwei Angler jedoch einen ungewöhnlich großen Wels aus dem See gezogen.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Am Bodensee haben zwei Angler nun einen riesigen Wels gefangen. (Symbolbild)
    Am Bodensee haben zwei Angler nun einen riesigen Wels gefangen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Depositphotos

    Zwei Angler haben vor Langenargen einen riesigen Wels aus dem Wasser gezogen. Wie mehrere Medien - darunter der Südkurier - berichten, gelang der Fang am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr.

    243 Zentimeter: Anglern gelingt am Bodensee eine Sensation

    Laut Südkurier hatte der gefangene Wels eine Länge von 2,43 Metern und brachte ein Gewicht von beeindruckenden 85 Kilogramm auf die Waage. Damit ist der nun gefangene Wels zwar nicht der größte jemals gefangene Fisch im Bodensee, aber dennoch besonders stattlich.

    Der bislang größte Wels aus dem Bodensee ging 2019 einem Berufsfischer vor dem österreichischen Bodenseeufer ins Netz. Das Tier hatte eine Länge von mehr als 270 Zentimetern und hängt mittlerweile in einem Fischrestaurant in der Nähe von Bregenz.

    Fischvielfalt am Bodensee: Welse sind die größten Tiere

    Der Bodensee ist einer der größten Süßwasserseen in Europa und ist Heimat vieler Fischarten. Für den kommerziellen Fischfang waren am Bodensee lange Zeit die Bodenseefelchen besonders wichtig. Mittlerweile ist der Bestand der Felchen jedoch deutlich zurückgegangen. Weitere wichtige Fischarten im Bodensee sind Forellen, Saiblingen, Zander und Hecht. Sehr beliebt sind auch Flussbarsche, die teilweise unter dem Namen Kretzer vermarktet werden. Fänge von Bodensee-Welsen werden ebenfalls verwertet. Diese werden häufig auch als Waller bezeichnet und sind die größten Fische im Bodensee.

    Welse immer wieder in den Schlagzeilen

    Immer wieder sind besonders große Welse in den Schlagzeilen - zuletzt zwei Exemplare am Brombachsee. Diese hatten mehrfach nach Badegästen geschnappt. Ein Exemplar wurde daraufhin von einem Polizeibeamten erschossen. Experten gehen davon aus, dass die Tiere jedoch nur ihren Laich verteidigen wollten. Ernsthafte Verletzungen gab es bei den Vorfällen im Brombachsee nicht.

    Zahlen und Fakten zum Wels

    • Lateinischer Name: Silurus glanis
    • Größter bislang gefangener Wels: 2,85 Meter (gefangen in Italien)
    • Maximales Gewicht: Über 140 Kilogramm
    • Maximales Alter: Über 80 Jahre.
    • Als Speisefisch bereits in der Antik beliebt
    • Klimawandel begünstigt weitere Ausbreitung von Welsen
