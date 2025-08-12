Zugausfälle und Verspätungen wegen Bombenfund in Stuttgart

Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe in Stuttgart kommt es nach Bahnangaben zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Es gebe Zugausfälle und Verspätungen, teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien Verbindungen zwischen Stuttgart und München sowie Stuttgart und Ulm.

Auch der Autobauer Mercedes ist nach Angaben einer Unternehmenssprecherin betroffen: Teile der Gebäude liegen demnach im Evakuierungsgebiet. Es handele sich vor allem um Gebäude der Verwaltung, sagte die Sprecherin.

Die Fliegerbombe war nach Polizeiangaben auf einer Baustelle in Stuttgart-Untertürkheim gefunden worden. Die Feuerwehr sprach von einer 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe. In einem Radius von 400 Metern um den Fundort müssten die Bewohner ihre Wohnungen und Häuser verlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Wie viele Menschen das betrifft, war zunächst nicht bekannt. Bombenentschärfer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst stünden bereit. Der Blindgänger sollte noch am Abend entschärft werden.

Direkt vor der Fundstelle verlaufen auch Schienen für U- und S-Bahn sowie den Regional- und Fernverkehr. Die Straßen im Umkreis der Fundstelle seien für den Verkehr gesperrt, der Bahnverkehr sei eingestellt, meldete die Feuerwehr Stuttgart über ihren Live-Ticker. Als Betreuungsstelle für die evakuierten Personen diene die Sporthalle einer Schule.