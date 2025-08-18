Zwei Verletzte nach Zusammenstoß - Frau in Lebensgefahr

Zwei Menschen sind durch einen Zusammenstoß ihrer Autos bei Böbingen an der Rems (Ostalbkreis) schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige sei in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war die junge Frau aus bislang unklaren Gründen beim Fahren erst nach rechts abgekommen. Dann habe sie übersteuert und sei wiederum nach links auf die Gegenspur gefahren. Dort stieß ihr Auto mit dem einer 56-Jährigen zusammen.

Die 23-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die schwer verletzte 56-Jährige mit einem Krankenwagen. Laut den Angaben entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Es wird ermittelt.