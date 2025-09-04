Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Blaulicht: 56-Jähriger nach Angriff auf SEK-Leute in U-Haft

Blaulicht

56-Jähriger nach Angriff auf SEK-Leute in U-Haft

Molotow-Cocktail, Benzinkanister, Messer: Ein Mann verschanzt sich und greift Spezialkräfte an. Welche Folgen das für ihn hat und welche Rolle eine Pflegedienst-Mitarbeiterin bei dem Vorfall spielte.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr. (Symbolbild)
    Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr. (Symbolbild) Foto: Josef Braun/swd-medien.de/dpa

    Weil er einen angezündeten Molotow-Cocktail auf Spezialkräfte der Polizei geworfen haben soll, sitzt ein 56-Jähriger aus Biberach an der Riß in Untersuchungshaft. Eine Richterin erließ Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der versuchten schweren Brandstiftung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

    Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hatte den mit einem Messer bewaffneten Mann am Dienstag aus seiner Wohnung geholt. Der 56-Jährige war nach damaligen Angaben mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Beim Zugriff leistete er den Angaben nach Widerstand und erlitt laut den Behörden leichtere Verletzungen, wegen derer er zunächst in eine Klinik kam.

    Weitere Molotow-Cocktails und Benzinkanister

    Zuvor soll er den Molotow-Cocktail gezielt aus dem Fenster und auf die Einsatzbeamten geworfen haben, hieß es nun in der Mitteilung. «Der Brandsatz verfehlte um wenige Meter die Polizisten und brannte nicht weiter.»

    Als die Polizisten die Wohnung stürmten, soll der 56-Jährige versucht haben, weitere Molotow-Cocktails zu greifen. «Dabei hatte er auch einen mutmaßlich mit Benzin gefüllten Kanister bei sich», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Spezialkräfte hätten verhindert, dass er weitere Brandsätze wirft.

    Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte die Beamten verständigt, weil der Mann die Tür nicht öffnete. Die Frau vermutete ihn in einer hilflosen Lage. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden