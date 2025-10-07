Diese Stadt ist ein Juwel in Oberschwaben

Die Stadt Biberach liegt im nördlichen Oberschwaben und ist eine ehemalige Freie Reichsstadt. Sie liegt im Regierungsbezirk Tübingen in Baden-Württemberg und hat den Status einer Großen Kreisstadt. Gleichzeitig ist sie eines der Mittelzentren der Region Donau-Iller. Biberach ist unter anderem für seine historischen Bauten bekannt. Zudem pendeln täglich viele Menschen zur Arbeit nach Biberach.

Lage und Verkehrsanbindung von Biberach a.d. Riß

Biberach liegt rund 40 Kilometer südlich von Ulm und etwa 30 Kilometer westlich von Memmingen an dem Fluss Riß, der Namensgeber für eine Eiszeit war. Die Stadt ist über die Bundesstraßen B30, B312 und B465 unter anderem an die Autobahn 7 angebunden. Die Bahnstrecke Ulm-Friedrichshafen führt durch das Stadtgebiet und verbindet Biberach mit dem überregionalen Schienennetz.

Zudem befindet sich der Flugplatz Biberach a. d. Riß auf dem Gebiet der Stadt. Hier können beispielsweise sogenannte Business-Jets starten und landen.

Ehemals Freie Reichsstadt: Geschichte der Stadt Biberach a.d. Riß

Das Gebiet der Stadt war bereits zur Römerzeit besiedelt. Im städtischen Burrenwald wurden die Überreste eine Villa rustica gefunden. Erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde Biberach bereits im Jahr 1083. Rund einhundert Jahre später erwirbt Kaiser Friedrich Barbarossa die Siedlung und macht Biberach zur königlichen Münzstädte. 1190 wird die Siedlung in den Städtestand erhoben - 1281 wird Biberach zum ersten Mal als Reichsstadt erwähnt.

Während des Dreißigjährigen Krieges wird Biberach über 20 Jahre lang von kaiserlichen Truppen, Franzosen oder Schweden besetzt. 1802 verliert die Stadt ihren Status als Freie Reichsstadt und wird badisch. Nur wenige Jahre später fällt die Stadt an Württemberg. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird das Kriegsgefangenenlager „Lager Lindele“ eingerichtet - hier starben binnen weniger Monate 146 Menschen. Ab 1944 kamen hunderte jüdische Gefangene aus dem KZ Bergen-Belsen hinzu. Zuvor waren bereits britische Inassen im Lager untergebracht. 1945 besetzen französische Soldaten die Stadt.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges siedeln sich zunehmend neue Unternehmen in Biberach an. 1962 wird Biberach zur Großen Kreisstadt.

Icon vergrößern Das Esel-Denkmal am Marktplatz in Biberach a.d. Riß Foto: Birgit Böllinger from Pixabay Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Esel-Denkmal am Marktplatz in Biberach a.d. Riß Foto: Birgit Böllinger from Pixabay

Sehenswürdigkeiten in Biberach a.d. Riß

Biberach a. d. Riß liegt an mehreren touristischen Routen. Dazu zählen:

Mühlenstraße Oberschwaben

Oberschwäbische Barockstraße

Deutsche Fachwerkstraße

Bekannte Sehenswürdigkeiten sind unter anderem:

Stadtpfarrkirche St. Martin

Gerberei Weißgerberwalk

Altes und neues Rathaus

Ulmer Tor

Zeughausgasse

Weißer Turm

Weberberg

Gigelberg mit Gigelturm

Hospital zum Heiligen Geist

Icon vergrößern Die Stadt Biberach a.d. Riß liegt im gleichnamigen Landkreis und gehört zum Regierungsbezirk Tübingen in Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Stadt Biberach a.d. Riß liegt im gleichnamigen Landkreis und gehört zum Regierungsbezirk Tübingen in Baden-Württemberg. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Kultur- und Bildungsangebot in Biberach a.d. Riß

Biberach verfügt über mehrere Grundschulstandorte in städtischer, kirchlicher oder privater Trägerschaft. Hinzu kommen weiterführende Schulen - zu denen auch zwei Gymnasien gehören. Innerhalb der Stadt gibt es auch mehrere berufliche Schulen und Sonderschulen.

Die Hochschule Biberach ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Bildungsangebotes der Stadt. Hier können junge Menschen unter anderem in den Bereichen Architektur, Biotechnologie, Betriebswirtschaftslehre und in verschiedenen Ingenieursfachrichtungen studieren. Außerdem befindet sich eine Außenstelle der Polizeihochschule Baden-Württemberg in Biberach.

Neben vielen kulturellen Veranstaltungen sind auch mehrere Galerien und Museen in der Stadt zuhause. Dazu gehörten zum Beispiel:

Das Museum Biberach mit vier Abteilungen

Wieland-Museum

Zu den wichtigsten Veranstaltungen in Biberach a. d. Riß zählen:

Biberacher Schützenfest: Heimatfest mit Wurzeln im 17. Jahrhundert

Free Flow Festival Biberach: Jugendkultur-Veranstaltung

Interkulturelle Wochen

Biberacher Filmfestspiele für deutschsprachige Produktionen

Christkindle Ralassa an Heiligabend

Icon vergrößern Das Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG produziert unter anderem in Biberach a.d. Riß. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG produziert unter anderem in Biberach a.d. Riß. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Biberach a.d. Riß: Wichtiger Standort für die Wirtschaft

Zum Januar 2022 waren in Biberach a.d. Riß 2637 Unternehmen angesiedelt. Knapp 29.000 Menschen gehen in der Großen Kreisstadt einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Etwas über 20.000 Menschen pendeln täglich zur Arbeit nach Biberach a. d. Riß.

Zudem sind in Biberach eine Reihe großer Unternehmen ansässig. Dazu zählen z.B.:

Liebherr Gruppe mit insgesamt sechs Gesellschaften

KaVo Dental GmbH, Medizintechnikhersteller (Hauptsitz in Biberach a. d. Riß)

EnBW

Boehringer Ingelheim

Handtmann Gruppe

Icon vergrößern Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, beim politischen Aschermittwoch der Grünen in der Stadthalle Biberach Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, beim politischen Aschermittwoch der Grünen in der Stadthalle Biberach Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Was es sonst noch über Biberach a.d. Riß zu wissen gibt

Das Jordanbad in Biberach zieht viele Gäste aus umliegenden Regionen in die Stadt. Neben einem Quelltopf mit Thermalwasser gibt es mehrere weitere Pools, eine Saunalandschaft und zwei bis zu 70 Meter lange Rutschen.

In Biberach findet regelmäßig der politische Aschermittwoch der Grünen statt. Dabei sind regelmäßig prominente Vertreter der Partei aus der Bundesebene dabei. 2024 musste die Veranstaltung jedoch aufgrund von massiven Protesten abgesagt werden.

Zahlen und Fakten zu Biberach a. d. Riß

Große Kreisstadt im gleichnamigen Landkreis Biberach (Regierungsbezirk Tübingen)

Einwohnerzahl: 35.103 (Stand 2024)

Stadtteile mit Kernstadt: 5

Gesamtfläche: 7.217 Hektar

Anzahl Gewerbebetriebe: 2637 (Stand Januar 2022)