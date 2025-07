Dieses bekannte Hotel in Biberach steht vor großen Veränderungen.

Dem bekannten Parkhotel Jordanbad in Biberach an der Riß stehen ab September große Veränderungen bevor. Das renommierte Hotel wird ab September diesen Jahres einen neuen Pächter bekommen.

Alter Pächter führt Hotel in Biberach nicht weiter

Wie die St. Elisabeth-Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee, Eigentümerin der Hotelimmobilie, bekannt gibt, wird sich der bisherige Pächter, die Parkhotel Jordanbad GmbH, aus dem Betrieb des Hauses zurückziehen. Der Pachtvertrag mit dem bisherigen Betreiber läuft aus.

Dorint Hotelgruppe übernimmt Parkhotel Jordanbad in Biberach

Ab September dieses Jahres wird die Dorint Hotelgruppe aus Köln künftig das Haus übernehmen. Die Stiftung und die Hotelgruppe haben laut einer Mitteilung einen 15-jährigen Vertrag geschlossen. Dieser beinhaltet zudem eine Option auf Verlängerung. Um das Hotel für die Zukunft fit zu machen, sei zudem eine weitere Sanierung geplant. Der neue Betreiber des Parkhotel Jordanbad will alle Angestellten des Hotels übernehmen.

Parkhotel Jordanbad soll in Teilen renoviert werden

Das Parkhotel Jordanbad in Biberach verfügt über insgesamt 122 Zimmer in drei Gebäudeteilen. Dazu gibt es mehrere Tagungsräume, zwei Hotels und eine Bar. Einige Hotelzimmer, die Lobby und die beiden Restaurants sollen zeitnah renoviert werden.

Das ist die Dorint Hotelgruppe

Die Marke „Dorint“ gibt es bereits 1959. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Köln. Unter verschiedenen Marken betreibt das Unternehmen aktuell 60 Hotels. Die meisten davon stehen in Deutschland. Sechs Dorint-Hotels befinden sich in der Schweiz, zwei in Österreich. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 3.800 Menschen.

Informationen zum Jordanbad in Biberach

Das an das Hotel angrenzende Jordanbad gehört ebenfalls zur St. Elisabeth-Stiftung. Es liegt einige Kilometer von der Altstadt von Biberach entfernt und ist bei Gästen aus dem Umland beliebt. Urkundlich wurde das Bad zum ersten Mal im Jahr 1470 erwähnt. 1889 eröffneten die Franziskanerinnen dort die erste ärztlich geleitete Kneipp‘sche Wasserheilanstalt in Deutschland.