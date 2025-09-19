Palmer stellt sich vor Wahl hinter Özdemir

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hat sich vor der Landtagswahl hinter Cem Özdemir gestellt, der als Spitzenkandidat der Grünen antritt. «Ich bin seit 25 Jahren mit Cem Özdemir befreundet und ich traue ihm absolut zu, dieses Amt auszufüllen», sagte Palmer dem Onlineportal «web.de news».

Der prominente Tübinger Rathauschef antwortete damit auf die Frage, ob er einen Favoriten für die Landtagswahl habe. Die Abstimmung ist in Baden-Württemberg für den 8. März 2026 geplant. Für die CDU tritt Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel an.

Der weit über Baden-Württemberg hinaus bekannte Lokalpolitiker Palmer hatte 2023 die Grünen im Streit verlassen. Er sagte dem Portal nun über die Partei: «Ich bin überzeugter Ökologe und wäre sehr gerne Mitglied der einzig wirklich ökologischen Partei in Deutschland.» Es gebe aber inhaltliche Differenzen, die das nicht sinnvoll erscheinen ließen. Das betreffe unter anderem das Thema Migration.