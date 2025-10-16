Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Baubranche: Experte sieht 3D-Druck von Häusern als Zukunftstechnologie

Baubranche

Experte sieht 3D-Druck von Häusern als Zukunftstechnologie

In Heidelberg entstehen derzeit drei Wohnhäuser im 3D-Druck-Verfahren. Laut Hersteller soll die Technik günstiger und schneller sein als die herkömmliche Bauweise.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Beim 3D-Gebäudedruck trägt ein Portaldrucker den Beton in Streifen auf – dadurch entstehen die Wände mit einer Rillenoptik.
    Beim 3D-Gebäudedruck trägt ein Portaldrucker den Beton in Streifen auf – dadurch entstehen die Wände mit einer Rillenoptik. Foto: Uwe Anspach/dpa

    Ein Experte der Technischen Universität Dresden sieht im 3D-Druck von Wohngebäuden eine Zukunftstechnologie – so bei wie bei einem Projekt aktuell in Heidelberg. «Perspektivisch wird sich das digitale und weitgehend automatisierte Bauen – sowohl mit Beton-3D-Druck als auch mit anderen digitalen Fertigungsverfahren und häufig in Kombination mit konventionellen Bauweisen – flächendeckend im Wohnungsbau durchsetzen», sagt Bauingenieur Viktor Mechtcherine. Die Technische Universität Dresden entwickelt seit 2014 selbst ein Beton-3D-Druckverfahren.

    Derzeit entstehen in Heidelberg drei Wohngebäude im 3D-Druckverfahren. Die Entwickler von Korte Hoffmann Gebäudedruck wollen künftig nach eigenen Angaben seriellen 3D-Gebäudedruck anbieten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für dieses Angebot sind laut der Firma gegeben.

    Experte: Digitalisierung und Automatisierung sind unabdingbar

    Experte Mechtcherine sagt: «Die Digitalisierung und Automatisierung der Bauprozesse sind im Hinblick auf die bestehenden Herausforderungen wie niedrige Produktivität, Fachkräftemangel, hohe Kosten und Qualitätsmängel unabdingbar.»

    In Heidelberg entstehen 3D-gedruckte Wohnhäuser – laut Hersteller deutlich günstiger und schneller als in herkömmlicher Bauweise.
    In Heidelberg entstehen 3D-gedruckte Wohnhäuser – laut Hersteller deutlich günstiger und schneller als in herkömmlicher Bauweise. Foto: Uwe Anspach/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden