Bad Schönborn: Arbeiter klemmt sich Arm in Walze ein – schwere Verletzungen

Arbeiter klemmt sich Arm in Walze ein – schwere Verletzungen

Der 24-Jährige arbeitet an einer Blechwalze. Dann kommt es zu einem furchtbaren Unfall.
    Ein Schwerverletzter wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Paul Zinken/dpa

    Ein Arbeiter hat sich in einer Firma in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) in einer Blechwalze den Unterarm eingeklemmt. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Wie es genau zu dem Unfall während des laufenden Betriebs kam, blieb vorerst unklar. Zwei Arbeitskollegen konnten den Mann befreien. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach dem Unfall am Mittag in eine Klinik.

