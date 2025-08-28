Arbeitsunfall in Bad Rappenau – Mann wird in Klinik geflogen

Ein Arbeiter ist in einem Bade- und Saunabetrieb in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Der 45-Jährige arbeitete im Zuge von Renovierungen auf einer Baustelle im Bad, als es in einem Traforaum zu einem lauten Knall kam, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass sich der Mann an der Elektrik verletzt habe. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde nun ein beauftragter Sachverständiger klären. Der Schwerverletzte wurde nach dem Vorfall am Mittwoch per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.