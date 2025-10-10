Logo all-in.de
Autoradio ist zu laut: Genervter Anwohner wirft Zeitungsboten den Zündschlüssel weg

Autoradio ist zu laut

Genervter Anwohner wirft Zeitungsboten den Zündschlüssel weg

Ein Anwohner fühlt sich vom lauten Autoradio eines Zeitungsboten gestört – und versucht selbst für Ruhe zu sorgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Vorfall konnte der Zeitungsbote seine Tour beenden. (Symbolbild)
    Nach dem Vorfall konnte der Zeitungsbote seine Tour beenden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

    Im Schlafanzug hat ein genervter Anwohner einen Zeitungszusteller in Babenhausen im Allgäu zur Rede gestellt, da dieser ihn täglich mit seinem lauten Autoradio geweckt habe. Um für Ruhe zu Sorgen, zog der 59-Jährige den Schlüssel aus dem Zündschloss des Autos des Zustellers und warf diesen am Donnerstag in ein Gebüsch, wie die Polizei mitteilte. Der verdutzte Zeitungssteller fand den Schlüssel nach einer kurzen Suche wieder und fuhr weiter. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

