Attraktive Europa-League-Gegner für Stuttgart und Freiburg

Der VfB Stuttgart trifft in der Ligaphase der Europa League auf Feyenoord Rotterdam, AS Rom und Fenerbahce Istanbul, das sich nach dem Verpassen der Champions League von Star-Trainer José Mourinho getrennt hat. Außerdem spielt der DFB-Pokalsieger gegen Celta Vigo, Young Boys Bern, die Go Ahead Eagles Deventer sowie Maccabi Tel Aviv und den FC Basel. Das ergab die Auslosung in Monaco, die der frühere DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann als Gast betreute.

Landesrivale SC Freiburg bekommt es ebenfalls mit Basel und Tel Aviv zu tun. Zudem treffen die Badener auf RB Salzburg, Viktoria Pilsen, OSC Lille, OGC Nizza, FC Utrecht und den FC Bologna.

Gegen Feyenoord, Tel Aviv, Bern und Celta Vigo spielt der VfB in Stuttgart. Freiburg bestreitet seine Heimspiele gegen Basel, Salzburg, Tel Aviv und Utrecht. Den genauen Spielplan wird die UEFA spätestens am Sonntag veröffentlichen.

Wie bei der Premiere des neuen Europa-League-Formats in der vergangenen Saison bestreitet jeder der 36 Teilnehmer wieder jeweils vier Partien daheim und auswärts. Los geht es am 24. und 25. September mit dem ersten Spieltag. Abgeschlossen wird die Vorrunde mit dem 8. Spieltag am 29. Januar 2026.

Finale findet in Istanbul statt

Die ersten acht Mannschaften der Abschlusstabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel um das Weiterkommen. Für die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Das Finale findet am 20. Mai 2026 in Istanbul statt.

Es geht auch wieder um Einnahmen für die Vereinskasse, alleine das Startgeld beträgt 4,31 Millionen Euro pro Club. Für einen Sieg in der Ligaphase gibt es 450.000 Euro, für ein Unentschieden 150.000 Euro.

Freut sich auf Europapokalabende im Europa-Park-Stadion: Freiburgs Trainer Julian Schuster. (Archivbild) Foto: Claus Bergmann/dpa

Der Europa-League-Pokal ist mit 15 Kilogramm die schwerste Trophäe der UEFA. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa