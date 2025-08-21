Freizeit-Spaß trotz schlechtem Wetter: Die sieben Top-Ausflugsziele in Baden-Württemberg

Regen, Sturm oder einfach nur Kälte - manche Tage sind nicht dafür gemacht, draußen etwas zu unternehmen. Doch schlechtes Wetter muss nicht heißen, dass der geplante Ausflug mit der Familie gleich ins Wasser fällt. Wir zeigen hier sieben Ausflugstipps in Baden-Württemberg, die auch bei schlechtem Wetter gute Laune bringen:

Sieben Schlecht-Wetter-Ausflugtipps in Baden-Württemberg auf einen Blick

Museum der Illusionen in Stuttgart

Zeppelinmuseum in Friedrichshafen

Indoor-Freizeitpark Sensapolis in Sindelfingen

Sea Life in Konstanz

Science Center experimenta in Heilbronn

Badeparadies Schwarzwald in Titisee

Schwarzlicht-Minigolf-Anlage Arcadia 3D in Reutlingen

Das Museum der Illusionen in Stuttgart

Hier ist nichts, wie es scheint. Das Museum der Illusionen in Stuttgart ist ein Ort voller visueller Erfahrungen. Optische Täuschungen und Illusionsräume täuschen sowohl unsere Augen als auch unser Gehirn. Die Schwerkraft überwinden, Menschen schrumpfen und wachsen sehen, oder ein Selfie im unendlichen Raum machen – all das ist im Museum der Illusionen kein Problem.

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 10.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag: geschlossen

Freitag, Samstag, Sonntag, Feier- & Brückentage: 10.00 bis 20.00 Uhr

Preise:

Erwachsene: 14 Euro

Kinder (5-17 Jahre): 10 Euro

Senioren (ab 65 Jahren) / Studenten / Schülern / Azubis / Schwerbehinderte: 12 Euro

Das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen

Rund 1500 Exponate auf über 4000 Quadratmetern Fläche, Fragmente der Luftschiffe wie Gerippe, Propeller, Gondeln, Höhenmotoren oder Getriebe, historische Ton-, Film- und Bildaufnahmen - das Zeppelinmuseum Friedrichshafen bietet die weltweit bedeutendste Sammlung zur Luftschifffahrt.

Nicht nur Zeppelin-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Das Highlight: Die begehbaren Passagierräume der LZ 129 Hindenburg im originalgetreuen, rund 33 Meter langen Nachbau.

Öffnungszeiten:

Täglich von 9 bis 17 Uhr

Preise:

Erwachsene (ab 17 Jahren): 14,50 Euro

Kinder und Jugendliche (6–16 Jahre): 8 Euro

Senioren: 13,50 Euro

Ermäßigt (Schwerbehinderte, Schüler, Studierende und Arbeitslose): 9,50 Euro

Der Indoor-Freizeitpark Sensapolis in Sindelfingen

Trotz schlechtem Wetter mit der ganzen Familie ein Abenteuer erleben? Im Indoor-Freizeitpark Sensapolis in Sindelfingen kein Problem! Bei Attraktionen wie dem Märchenschloss, Tobis Kletterhöhle, dem Quickjump (freier Fall aus 14 Meter Höhe), dem Funshooter, einem Hochseilgarten, der Flying Fox (50 Meter lange Seilbahn in 14 Metern Höhe) und dem Adventure-Trail ist für Kinder, wie auch „kindgebliebene“ Erwachsene etwas dabei.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag: 14.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage und Brückentage: 10.00 bis 18.30 Uhr

Montag und Dienstag: Geschlossen

Preise:

Kinder unter der Woche: 15 Euro bis 19 Euro je nach Größe

Erwachsene unter der Woche: 19 Euro

Kinder am Wochenende: 18 Euro bis 22 Euro je nach Größe

Erwachsene am Wochenende: 22 Euro

Sea Life in Konstanz

Der majestätische Zebrahai Leo, die grüne Meeresschildkröte Cammy, Pinguine, Rochen und Haie - das Sea Life in Konstanz wartet mit einer beeindruckenden Wasserwelt auf. Geht man durch die Unterwassertunnel, begegnet man sowohl den heimischen Fischen des Bodensees, als auch exotischen Tieren aus dem Regenwald wie Piranhas.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Preise:

Onlineticket für Erwachsene: 22 Euro

Onlineticket für Kinder (2-14 Jahre): 14,50 Euro

Das Science Center experimenta in Heilbronn

Ebenfalls in Baden-Württemberg zu finden und perfekt für regnerische Tage: Deutschlands größtes Science Center! Im experimenta in Heilbronn laden vier Ausstellungswelten mit 275 interaktiven Exponaten zum Erforschen und Mitmachen ein. Hier kann man die Wissenschaft mit allen Sinnen erleben.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Preise:

Erwachsene: 12 Euro

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 6 Euro

Das Badeparadies Schwarzwald in Titisee

Auch wenn es draußen stürmt und regnet, im Badeparadies Schwarzwald am Titisee kommt Urlaubsfeeling auf. Bei sommerlichen Temperaturen kann man hier im warmen Wasser die Seele baumeln lassen. Echte Palmen, türkisblaues Wasser und das Rutschenuniversum Galaxy runden den Badetag ab.

Öffnungszeiten:

Täglich von 09.00 bis 22.00 Uhr

Bereich Galaxy am Freitag, Mittwoch und Donnerstag ab 14 Uhr geöffnet

Bereich Galaxy am Montag und Dienstag geschlossen

Preise:

Palmenoase: Tageskarte ab 26 Euro

Palmenoase: 4 Stunden ab 20 Euro

Galaxy: Tageskarte ab 23 Euro

Galaxy: 4 Stunden ab 17 Euro

Die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage Arcadia 3D in Reutlingen

Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern führen 18 Minigolfbahnen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden durch eine Welt aus fluoreszierenden Farben - das ist die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage Arcadia 3D in Reutlingen. Ein Highlight: Das Schwarzlicht-Minigolf kann mit einer 3D Brille gespielt werden, die die optischen Täuschungen noch stärker zur Geltung bringt.

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 14.00 bis 20.30 Uhr

Freitag: 14.00 bis 23.00 Uhr

Samstag: 10.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 20.30 Uhr

Preise:

Dienstag bis Donnerstag Normalpreis: 10 Euro

Dienstag bis Donnerstag Studenten/Schüler bis Klasse 13: 9 Euro

Dienstag bis Donnerstag Kinder 5 - 14 Jahre: 8 Euro

Freitag bis Sonntag Normalpreis: 11 Euro

Freitag bis Sonntag Studenten/Schüler bis Klasse 13: 10 Euro

Freitag bis Sonntag Kinder 5 - 14 Jahre: 9 Euro

Kinder bis 4 Jahre: freier Eintritt

