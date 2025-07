Pedelec-Fahrer stürzt 15 Meter tief in eine Schlucht

Mit seinem Pedelec ist ein 69 Jahre alter Mann am Schloss Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) in eine 15 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Er wurde schwer verletzt und musste von der Bergwacht gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Wanderer hatten demnach seine Hilferufe gehört.

Der 69-Jährige sei auf einer Landstraße am Schloss Lichtenstein mit seinem Pedelec unterwegs gewesen und in der Nähe des sogenannten Oha-Felsens aus noch unklarem Grund gestürzt, hieß es. Dort sei das Gelände abschüssig, der Mann sei deshalb ins Rutschen geraten und schließlich in die Schlucht gestürzt. Er rief den Angaben zufolge um Hilfe.

Schwierige Rettung aus der Schlucht

Den Mann aus der Schlucht zu retten, erwies sich laut der Mitteilung auch wegen einsetzenden Starkregens als schwierig. Ein Rettungshubschrauber konnte demnach nicht eingesetzt werden. Einsatzkräfte der Bergwacht retteten den 69-Jährigen schließlich durch teils unwegsames Gelände. Dann wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.