Öchsle-Bahn: Unterwegs mit alten Dampfloks in Oberschwaben

Bahnfahren - für viele ist das eher ein notwendiges Übel als ein Genuss. Überfüllte Abteile, verspätete Züge und gestresste Mitreisende machen eine Bahnreise schnell unangenehm. Anders ist das aber, wenn man mit historischen Dampfloks durch die Landschaft fährt, denn dann wird die Bahnreise an sich zum Erlebnis. Genau das können Eisenbahnfans in Oberschwaben erleben. Dort gibt es die Öchsle-Bahn mit ihren alten Lokomotiven und Waggons.

Öchsle-Bahn war zunächst reguläre Bahnlinie

Die heutige Öchsle-Bahn ist eine Museumseisenbahn, die zwischen Warthausen und Ochsenhausen im Landkreis Biberach verkehrt. Ursprünglich fuhr "das Öchsle" von 1899 bis 1964 als reguläre Eisenbahnverbindung zwischen Biberach an der Riß und Ochsenhausen. Im Anschluss wurde die Strecke jedoch nach und nach aufgegeben.

Icon Vergrößern Die Ur-Öchsle-Lok 99 633 von 1899, das Schmuckstück der Museumsbahn, auf der Strecke vor Ochsenhausen, im Hintergrund das berühmte Kloster. Foto: Thomas Freidank/Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft gGmbH Icon Schließen Schließen Die Ur-Öchsle-Lok 99 633 von 1899, das Schmuckstück der Museumsbahn, auf der Strecke vor Ochsenhausen, im Hintergrund das berühmte Kloster. Foto: Thomas Freidank/Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft gGmbH

Öchsle ist heute Museumseisenbahn

Ab 1985 übernahmen dann verschiedene Vereine die verbliebene Strecke zwischen Warthausen und Ochsenhausen im Museumsbetrieb. Sie ist die letzte Schmalspurbahn der früheren Königlich Württembergischen Staatseisenbahn. Seit 2002 betreibt nun die Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft gGmbH die Museumsbahn, weite Bereiche der anfallenden Arbeiten leisten Ehrenamtliche des Vereins Öchsle Schmalspurbahn.

Das ist die Strecke der Öchsle-Bahn

Die Strecke der Schmalspur-Museumsbahn führt von Warthausen bis nach Ochsenhausen und ist rund 19 Kilometer lang. Die Dauer der Fahrt mit den historischen Loks dauert etwa 70 Minuten und führt an originalgetreu renovierten Bahnhöfen vorbei. Dabei überwinden die Züge auch die Steigung zwischen Wennedach und Reinstetten. Diese ist sogar steiler als die bekannte Geislinger Steige.

Icon Vergrößern Die Dampflok "Berta" der Öchslebahn in Oberschwaben. Foto: Benny Bechter/Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft gGmbH Icon Schließen Schließen Die Dampflok "Berta" der Öchslebahn in Oberschwaben. Foto: Benny Bechter/Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft gGmbH

Welche Lokomotiven fahren auf der Öchsle-Bahn?

Überwiegend gibt es auf der Öchsle-Bahn Schmalspurlokomotiven zu sehen. Einzig die Lok KÖ 0262 hat eine Normalbreite.

Diese Lokomotiven gibt es bei der Öchsle-Bahn zu sehen:

Lok 99 633 der Bauart B’B n4vt aus dem Jahr 1899 (betriebsbereit)

Lok 99 714 "Rosa" der Bauart Eh2t aus dem Jahr 1927 (nicht betriebsbereit)

Lok 99 788 "Berta" der Bauart 1’E1’h2t aus dem Jahr 1956 (betriebsbereit)

Lok 99 651 der Bauart Eh2t aus dem Jahr 1918 (nicht betriebsbereit)

Lok V51 903 aus dem Jahr 1964 (nicht betriebsbereit)

Lok V 22-01 der Bauart B dh aus dem Jahr 1965 (betriebsbereit)

Lok V 15 908 der Bauart C dh, Baujahr 1946 (nicht betriebsbereit)

Lok Kö 0262 aus dem Jahr 1936 (nicht betriebsbereit)

Hinzu kommen weiter Personen und Güterwaggons, Draisinen und anderer Fahrzeuge.

Öchsle-Bahn zwischen Warthausen und Ochsenhausen: Öffnungszeiten, Fahrten, Veranstaltungen

Die Museumseisenbahn Öchsle startet am 1. Mai in die Saison 2025. Zum Auftakt in das Jahr sind jeweils vier Fahrten ab Ochsenhausen und Warthausen geplant. Reguläre Fahrten finden hauptsächlich an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen statt. Während der Sommermonate sind auch einige Fahrten am Donnerstag möglich. Dazu gibt es eine Reihe weiterer Veranstaltungen und Sonderfahrten. Einen Überblick gibt es auf der Internetseite der Museumsbahn. Saisonende der Öchslebahn ist im Oktober.

Was kosten Fahrten mit dem Öchsle?

Fahrscheine für reguläre Fahrten mit der Öchsle-Bahn

Erwachsene: Einfache Fahrt 14 Euro / Hin- und Rückfahrt 18 Euro

Kinder von 4 bis 14 Jahre zahlen 8 Euro für die einfache Fahrt und 10 Euro für Hin- und Rückfahrt

Dazu gibt es Familienkarten und Gruppenermäßigungen