Autofahrer nimmt Vorfahrt – Radfahrer stirbt

Bei einem Unfall in Aalen ist ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden und später in einer Klinik gestorben. Ein 35 Jahre alter Autofahrer wollte ersten Erkenntnissen zufolge von der Bundesstraße 19 auf die Landstraße 1084 im Ostalbkreis einbiegen und habe dabei den Radfahrer übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 57-Jährige habe die Einmündung vorfahrtsberechtigt überquert.

Der Radfahrer wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und in eine Klinik gebracht. Dort erlag er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die Unfallstelle war am Morgen gut zwei Stunden gesperrt.

Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft auf schriftliche Anfrage mitteilte.