Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

30 Menschen beteiligt: Schlägerei zwischen Familien - Fünf Verletzte

30 Menschen beteiligt

Schlägerei zwischen Familien - Fünf Verletzte

Zwei Familien geraten in Schwäbisch Gemünd in Streit. Dann wird die Auseinandersetzung körperlich. Doch selbst im Krankenhaus geht die Auseinandersetzung weiter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei trennte die streitenden Familien. (Symbolbild)
    Die Polizei trennte die streitenden Familien. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einer Schlägerei zwischen zwei Familien sind fünf Menschen verletzt worden. Insgesamt waren rund 30 Menschen in den Streit in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten waren demnach aggressiv und provokant, als die Polizei am Donnerstag eintraf. Die Beamten trennten die beiden Familien. Ein Großteil der Beteiligten flüchtete. Die fünf Verletzten kamen in Krankenhäuser. In einem davon kam es anschließend erneut zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei beruhigte die Lage.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden