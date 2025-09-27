SV Waldhof beendet Negativlauf - 6:1 gegen Essen

Der SV Waldhof Mannheim hat seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga beendet. Nach drei Niederlagen nacheinander feierten die Kurpfälzer einen 6:1 (2:0)-Kantersieg gegen Rot-Weiss Essen und stehen im Mittelfeld der Tabelle.

Die Treffer für den SVW erzielten vor 11.000 Zuschauern Felix Lohkemper (11. Minute), Nicklas Shipnoski mit einem Dreierpack (76., 80. und 89.), Terrence Boyd (90.+4) und Essens José-Enrique Rio Alonso (25.) mit einem Eigentor. Für den Ehrentreffer der Gäste sorgte Marek Janssen (85.). Rot-Weiss-Profi Klaus Gjasula sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (68.).

Waldhofs Trainer Luc Holtz setzte nach den jüngsten Niederlagen auf Risiko und brachte fünf offensiv ausgerichtete Spieler. Zudem stellte er die Abwehr wieder auf eine Viererkette um. Essen trat zwar lange als das spielerisch bessere Team auf, Mannheim aber als das effektivere.

Erste Torchance bringt Mannheim die Führung

Mit der ersten Chance erzielte Lohkemper die Führung für die Gastgeber. Sein Ball wurde von Rio Alonso abgefälscht. Wenig später schoss der Essener Abwehrspieler außerdem eine Flanke unbedrängt ins eigene Tor. Ein Kopfball des Mannheimers Niklas Hoffmann landete kurz vor der Pause am Pfosten.

Die spielerische Überlegenheit von Rot-Weiss zeigte sich zunächst auch im zweiten Durchgang. Anders als in den vergangenen Spielen stand die Abwehr der Mannheimer jedoch kompakt und ließ kaum etwas zu. Als Essen nur noch zu zehnt auf dem Platz stand, hatte der SVW leichtes Spiel.

In der Folge gelangen Shipnoski, auch dank eines Elfmeters nach einem Foul von Michael Kostka an Sascha Voelcke, drei Tore. In der Nachspielzeit traf dann noch Boyd und machte das halbe Dutzend Treffer voll.