Personalsorgen zum Trotz: Waldhof gewinnt in Aue

Dank einer starken Leistung hat der ersatzgeschwächte SV Waldhof Mannheim bei Erzgebirge Aue drei Punkte eingefahren. Die Treffer zum verdienten 2:0 (1:0)-Sieg vor 9.200 Zuschauern erzielten Niklas Hoffmann (19.) und Arianit Ferati (67.). Zumindest vorübergehend klettert der Waldhof auf Platz acht in der Tabelle.

SVW-Trainer Luc Holtz musste in Aue auf Torhüter Thijmen Nijhuis sowie Sascha Voelcke und Adama Diakhaby verzichten. Der angeschlagene Tim Sechelmann nahm nur auf der Bank Platz. Doch das tat der Mannheimer Spiellaune keinen Abbruch. Die Gäste zeigten den Auern nach einer zögerlichen Anfangsphase deutlich die Grenzen auf – und hätten aufgrund zahlreicher Chancen sogar höher gewinnen müssen. Auch wenn Aue gegen Spielende noch einmal alles nach vorn warf, war der Sieg der Mannheimer zu keiner Zeit in Gefahr.