Als Soforthilfe: Martinovic wechselt zum SSV Ulm

Innerhalb der 3. Liga wechselt Dominik Martinovic von Essen nach Ulm. Bei den «Spatzen» hat man einen Spieler gesucht, der die Liga kennt.
Von dpa
    Stürmt künftig für den SSV Ulm: Dominik Martinovic. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Der SSV Ulm hat Dominik Martinovic von Drittliga-Konkurrent Rot-Weiss Essen verpflichtet. Der 28 Jahre alte Stürmer erhält einen Vertrag bis 2027, wie der Zweitliga-Absteiger mitteilte. «Wir wollten uns bewusst nochmals qualitativ verstärken und bekommen mit Dominik einen Spieler dazu, der uns sofort weiterhelfen kann, der die Liga sehr gut kennt und weiß, wo das Tor steht», sagte Geschäftsführer Markus Thiele.

    Ein Wechsel von Fabian Schleusener, der Medienberichten zufolge kurz vor einem Abgang vom Karlsruher SC zu den «Spatzen» gestanden haben soll, zerschlug sich kurz vor dem Ende der Wechselfrist.

