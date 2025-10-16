Vor Südwest-Duell mit dem FCK: Eichner geht es um Haltung

Nach dem ernüchternden Auftritt beim 0:7 im Testspiel gegen den SC Freiburg erwartet Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft im Südwest-Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern. «Wenn wir ein Zweikampfverhalten zeigen wie in Freiburg, haben wir keine Chance», sagte der Coach vor dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Beide Teams gehen punktgleich in die Begegnung.

Dzenis Burnic und Rafael Pinto Pedrosa haben ihre Länderspielreisen gut überstanden. Allerdings müssen die Badener im bereits ausverkauften Wildparkstadion auch weiterhin auf Abwehrchef Marcel Franke und Rechtsverteidiger Sebastian Jung verzichten.

Systemwechsel noch kein Thema

Trotz der personellen Engpässe und des ernüchternden Tests will Eichner gegen die Pfälzer vorerst weiter an der gewohnten Grundordnung festhalten. «Es geht nicht darum, ob wir mit Vierer- oder Fünferkette spielen. Es geht um Haltung - und die brauchen wir in so einem Spiel mehr denn je», meinte Eichner.

Ziel sei es, die starke Heimserie fortzusetzen und den Fans «einen Dreier zu schenken». Eichner erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. «Wenn wir unsere individuellen Duelle gewinnen, werden wir das Spiel auf unsere Seite ziehen», sagte der 42-Jährige.