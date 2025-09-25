Rückenprobleme: KSC bangt um zwei Routiniers

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bangt vor der Partie gegen den 1. FC Magdeburg gleich um zwei wichtige Defensivspieler. Sowohl Abwehrchef Marcel Franke als auch Rechtsverteidiger Sebastian Jung plagen sich mit Rückenproblemen herum, wie Trainer Christian Eichner berichtete. Ob das Duo am Samstag (13.00 Uhr/Sky) einsatzbereit ist, entscheidet sich noch.

Das 0:3 bei Holstein Kiel, die erste Niederlage des KSC in dieser Saison, wurde laut Eichner über mehrere Tage aufgearbeitet. An der richtigen Einstellung habe es nicht gelegen, sagte der 42-Jährige: «Von so Themen, dass die Mannschaft nicht alles gegeben hat, sollten wir uns verabschieden. Das war nicht der Fall.»

Brisantes Duell im Februar

Kiel sei am Sonntag schlicht und ergreifend das bessere Team gewesen, meinte Eichner. Um gegen Magdeburg erfolgreich zu sein, müssten die Karlsruher aber natürlich «wieder mehr Spieler auf Normalniveau und ein bisschen darüber bekommen», erklärte der Coach.

Der 1. FCM reist als Tabellenletzter in den Wildpark. Die vergangenen beiden Heimspiele gegen Magdeburg gewann der KSC mit 7:0 und 3:1. Beim Duell im vergangenen Februar war es am Ende hitzig geworden - auch nach dem Abpfiff im Kabinentrakt. Aus seiner Sicht sei die Sache aber erledigt, meinte Eichner.