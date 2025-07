KSC verliert Test gegen Ferencvaros Budapest

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich ein Testspiel gegen Ferencvaros Budapest mit 1:2 (0:1) verloren. Es war die zweite Niederlage der Karlsruher im fünften Vorbereitungsspiel.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie in Lienz trafen der frühere Leipziger und Bremer Bundesliga-Profi Naby Keïta (23. Minute) sowie Edgar Sevikyan (81.) für den ungarischen Meister Ferencvaros. Kurz nach der Pause glich der 18 Jahre alte KSC-Angreifer Louey Ben Farhat (47.) nach einem Konter aus kurzer Distanz zwischenzeitlich aus.

Trainer Christian Eichner schickte eine Startelf auf den Rasen, die so auch beim Zweitliga-Saisonstart am 2. August (13.00 Uhr/Sky) gegen Preußen Münster im heimischen Wildpark antreten könnte. Dazu gehörten auch die drei Neuzugänge Hans Christian Bernat (Tor) Andreas Müller (Mittelfeld) und Roko Simic (Angriff).

Der KSC ist noch bis Montag im Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger. Vor der Abreise bestreitet das Team am Sonntag (16.00 Uhr) ein weiteres Testspiel gegen den Bundesligisten FC St. Pauli.