Der Herbst ist endgültig angekommen. Das Laub schmückt unsere Straßen und die Tage werden kürzer. Das Wetter reicht von regnerisch, zu neblig bis hin zu Frost.

Ist das Auto bereit für den Herbst?

Bei diesen Witterungsbedingungen Auto zu fahren ist nicht immer leicht. Deshalb ist es wichtig, dass das Auto auf dem neuesten Stand ist und alle Funktionen in Takt sind. Nur so werden Unfälle weitestgehend vermieden. Für die Batterie sind kalte Temperaturen ein Problem. Sie braucht mehr Energie, um den Wagen auf Betriebstemperatur und zum Anspringen zu bringen. Die Funktionstüchtigkeit einer Batterie lässt sich mit bloßem Auge aber nicht erkennen. Lassen Sie den Ladezustand von einer Kfz-Werkstatt überprüfen. Eine saubere Front- und Heckscheibe ist unabdingbar für ein sicheres Fahrerlebnis. Streifen und Schlieren auf den Scheiben bedeuten hohe Gefahr. Kontrollieren Sie die Wischblätter auf eine gute Qualität und lassen Sie sie im Bedarfsfall austauschen. Das Scheibenwischwasser sollte gut gefüllt sein. Im Winter ist es besonders wichtig, dass genügend Frostschutzmittel in der Flüssigkeit enthalten ist. Beim Nachfüllen darauf achten, dass der Frostschutz an Zuleitungen und Spritzdüsen gelangt. Andernfalls frieren diese zu und sind nicht mehr funktionstüchtig. Solange die Tage noch schön sind, reicht es, wenn Sie die

Winterreifen bei Ihrem Autohändler oder bei sich lagern. Allerdings ist schon jetzt zu prüfen, ob die Mindestprofiltiefe

der Reifen erreicht ist. Plötzliche Wetterumschwünge zwingen uns zu einem schnellen Reifenwechsel. Bemerkt man erst dann, dass diese nicht der geforderten Norm entsprechen, entsteht Stress, der vermieden werden kann. Die Ausrüstung des Autos ist sinnvollerweise auf die Jahreszeit anzupassen. Der Standard, wie zum Beispiel das Warndreieck, sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Handschuhe sind praktisch, da das Lenkrad früh morgens noch kalt ist. Wer möchte, kann eine warme Decke einpacken. Essenziell wiederrum sind ein Eiskratzer und ein Defroster-Spray. Im Herbst ist es morgens oft kälter, als zuvor vermutet und die ein oder andere Scheibe bereits zugefroren. Dann ist es wichtig, schnell handeln zu können.

