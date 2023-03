Diese Woche hat sich endlich der Frühling im Allgäu gezeigt. Viel Sonne und milde Temperaturen haben für gute Laune gesorgt. Das bleibt leider nicht so: Zum Wochenende wird es sogar richtig eklig.

Wind und Regen

Schmuddelwetter zum Wochenende

Pünktlich zum Wochenende kommt richtiges "Sauwetter" auf uns zu. Die Temperaturen am heutigen Freitag bleiben mit maximal 14 Grad zwar einigermaßen mild, nach draußen zieht es einen vermutlich aber eher nicht. Den ganzen Tag Regen und ein lebhafter Wind aus Südwest sagt der Wetterbericht voraus. Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h sind möglich.

Auch am Samstag sieht es nicht besser aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei nicht ganz so frühlingshaften 9 Grad. Wie am Freitag ziehen den ganzen Tag über dicke Regenwolken über das Allgäu. Der Wind wird im Vergleich zum Freitag sogar nochmal stärker - Böen mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h werden erwartet. Abgerundet wird das Wochenendwetter mit einem verregneten und kalten Sonntag. Während es am Vormittag noch überwiegend trocken bleibt, regnet es ab Mittag den ganzen Tag, erneut begleitet von lebhaftem Wind aus Südwest.

Erneuter Wintereinbruch?

Der Ausblick in die nächste Woche sagt dann sogar einen erneuten Wintereinbruch voraus. Die Temperaturen fallen teilweise wieder unter den Gefrierpunkt, bereits ab Sonntagnacht soll es zu schneien beginnen. Am Montag sinken die Temperaturen auf höchstens 1 Grad, Tiefstwerte von -1 Grad sind möglich. Den ganzen Tag über wird Schnee erwartet. Noch etwas kälter wird es am Dienstag. Tiefsttemperaturen von bis zu -4 Grad und Schnee wird vorausgesagt. Ab der Wochenmitte klettert das Thermometer dann Tag für Tag wieder bis in den zweistelligen Plus-Bereich. Der Schnee dürfte also nicht lange liegen bleiben.

Lawinensituation

Die Lawinengefahr im Bayerischen Alpenraum ist laut Lawinenwarndienst Bayern oberhalb 1.500 Metern mäßig (Stufe 2 von 5), unterhalb von 1.500 Metern gering (Stufe 1 von 5). Die Hauptgefahr geht vom Nassschnee aus. An noch nicht entladenen, sehr steilen Hängen können sich kleine bis mittlere nasse Lockerschneelawinen von selbst lösen. Die Auslösebereitschaft nimmt im Tagesverlauf innerhalb der Gefahrenstufe zu. An Steilhängen mit glattem Untergrund sind zudem kleine bis mittelgroße Gleitschneelawinen möglich - Gleitschneemäuler weisen auf Gefahrenstellen hin.

Genauere Informationen zum Wetter in eurer Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.