In den Alpen fiel in den letzten Wochen schon Schnee. Nun, am Wochenende, sollen sich die weißen Flocken im Allgäu auch in tiefer gelegene Gegenden verirren.

Das Wetter im Allgäu am Donnerstag, am Freitag und am Wochenende in der Übersicht:

Donnerstag (9. November): In der Früh Frost, sonst teils bewölkt, teils sonnig und etwas Regen möglich.

Freitag (10. November): Bei bewölktem Himmel erst Regen, dann Sonne und in der Nacht lokal Schnee bis auf 700 Meter.

Samstag (11. November): Am Vormittag weiterhin Schneefall möglich, sonst Regen bei -1 bis 3 Grad.

Sonntag (12. November): Vormittags Sonne, nachmittags und abends Schnee bzw. Schneeregen.

Der Donnerstag wird im Allgäu wechselhaft

Am Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag im Allgäu vor Frost. Gebietsweise tritt bis etwa 10 Uhr leichter Frost auf. Ansonsten wechseln sich am Vormittag die Wolken mit der Sonne ab, die immer wieder heraus kommt. Am Nachmittag und am Abend gewinnen die Wolken dann jedoch die Oberhand. Außerdem sind leichtere Regenschauer möglich. Die Temperaturen betragen nachts -4 und tagsüber bis zu 8 Grad.

Schnee im Allgäu am Freitag: Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 700 Meter

Nach einer bewölkten Nacht zieht am Freitagvormittag Regen durch das Allgäu. Der verzieht sich am Nachmittag aber größtenteils. Bewölkt bleibt der Himmel zwar immer noch, aber die Sonne schaut gelegentlich hervor. Es weht zudem ein mäßiger Wind aus dem Südwesten. Mit Tiefstwerten um die 2 Grad und Höchstwerten um die 6 Grad wird es tagsüber etwas kälter. In der Nacht zum Samstag fällt die Temperatur jedoch auf unter 0 Grad. Der DWD meldet dann von Westen rasch neue dichte Wolken und Regen. Dieser Regen kann sich örtlich aber in Schnee verwandeln. Laut dem DWD sinkt die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter, lokal auch auf 700 Meter.

Das Allgäuer Wetter am Samstag: Schnee oder Schneeregen möglich

Der Schnee bzw. die Schneeschauer sind auch am Samstagvormittag im Allgäu präsent. Je nachdem was das Thermometer sagt, kommt Schnee oder eben Regen vom Himmel herab. Am Samstag sind Höchstwerte um die 3 Grad gemeldet. Wenn am Nachmittag dann in den meisten Teilen des Allgäus diese 3 Grad erreicht werden dominiert der Regen. Außerdem weht am Samstag teils ein frischer, in Böen zum Teil starker bis stürmischer Wind aus Westen.

Erst Sonne am Sonntag dann wieder ungemütlicher bei Schnee bzw. Regen

Am Sonntag wird es vormittags dann freundlicher. Es ist nur noch leicht bewölkt und daher zeigt sich die Sonne öfter. Schon am Nachmittag zieht es aber wieder zu und wiederum ist eine Spanne von Schnee über Schneeregen bis hin zu Regen möglich - je nachdem was das Thermometer anzeigt. Allgemein sind für das Allgäu am Sonntag Werte zwischen -5 und 4 Grad gemeldet. In der Nacht und am Abend wird es obendrein erneut windig.

