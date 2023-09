So richtig sommerlich wird das Wetter im Allgäu in den nächsten Tagen nicht mehr. Die Temperaturen erreichen am Wochenende aber dennoch angenehme Werte von über 20 Grad.

Der heutige Freitag bringt zunächst einen Mix aus Sonne und Wolken ins Allgäu. Im Laufe des Tages wird es in tieferen Lagen zunehmend sonnig - nur an den Bergen hält sich die Wolkendecke hartnäckig. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad am Morgen und maximal 22 Grad am Nachmittag. In der Nacht sinken die Temperaturen dann erneut auf Tiefstwerte von 12 Grad. Windböen können bis zu 21 km/h erreichen.

Die Wetteraussichten für Samstag, 16.09.2023 im Allgäu

Der Samstag startet in tieferen Lagen erneut mit Nebel. Im Unterland zeigt sich zunächst die Sonne - erst im Laufe des Mittags ziehen dann einzelne Wolken auf. Gegen Tagesende ist es im Allgäu dann wolkig. Die Temperaturen erreichen am morgigen Samstag maximal 23 Grad. In der Nacht sinkt das Thermometer dann auf rund 14 Grad und es wird nebelig.

An den Bergen ist es zum Tagesbeginn sonnig mit einzelnen Wolken. Die Temperaturen erreichen höchstens 22 Grad. Gegen Abend zieht auch hier immer mehr der Himmel zu. Die Temperaturen sinken in den Nachtstunden auf 15 Grad. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 26 km/h erreichen.

Wie wird das Wetter Sonntag, 17.09.2023 im Allgäu?

Auch am Sonntag gibt es im Allgäu Nebel in den Morgenstunden. Die Temperaturen liegen bei 14 Grad. Im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab und das Thermometer kletter auf bis zu 24 Grad. Zum Abend klart es dann komplett auf die Temperaturen sinken auf 14 Grad in der Nacht.

An den Bergen ist es am Sonntag nochmal etwas sonniger. Bis zu sieben Sonnenstunden sind beispielsweise in Oberstdorf möglich. Die Temperaturen liegen hier zwischen 14 Grad in den frühen Morgenstunden und höchstens 23 Grad im Tagesverlauf.

Die Aussichten für den Start in die nächste Woche: Am Montagvormittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken - ab Nachmittag können dann Gewitter durch weite Teile des Allgäus ziehen. Die Temperaturen bleiben bei Werten zwischen 14 und 23 Grad. Im südlichen Allgäu gibt es auch bereits am Vormittag vereinzelt Regenschauer. Diese nehmen gegen Abend und der Nacht dann nochmal etwas zu. Die Temperaturen erreichen hier ebenfalls Maximalwerte von 23 Grad. Es kann Windböen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 32 km/h geben.