Nach einer stürmischen Nacht bleibt auch der Donnerstag ziemlich windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im gesamten Allgäu vor Sturmböen.

Besonders in den Bergen sind den Tag über orkanartige Böen möglich. In Lagen von über 1.500 Metern warnt der DWD vor Böen zwischen 90 und 110 km/h (Windstärke 11 auf der Beaufortskala). In exponierten Lagen sind oberhalb von 1.500 Metern auch Orkanböen drin. Diese können Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h (Windstärke 12) erreichen.

In tieferen Lagen werden schwere Sturmböen von bis zu 70 km/h erwartet - in ungeschützen Bereichne können diese Böen auch mal Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h mit sich bringen. Die Warnungen gelten aktuell bis 18 Uhr, so der DWD. Dazu sind in den Morgenstunden bis 9 Uhr auch stellenweise starke Regenfälle möglich. In kurzer Zeit können bis zu 20 Liter je Quadratmeter fallen.

Ansonsten zeigt sich im Laufe des Tages immer wieder mal die Sonne im Allgäu. Das Thermometer klettert auf bis zu 14 Grad.

Wie wird das Wetter am Freitag?

Am Freitag liegen die Temperaturen zwischen 6 Grad in den Morgenstunden und 11 Grad am Tag. Es bleibt teils sehr windig bis stürmisch. Tagsüber kann es immer wieder regnen, gegen Abend ist im Allgäu dann auch Schneeregen möglich. Vorsicht also auf den Straßen: es kann stellenweise glatt werden.

So wird das Wetter am Samstag

Am Samstag wird es im Allgäu dann nochmal richtig kalt. Die Temperaturen fallen auf bis zu -3 Grad. In tieferen Lagen ist Schneeregen möglich. Besonders in den Morgen- und Nachtstunden ist in den Bergen teils starker Schneefall vorhergesagt. Die Sonne zeigt sich nur in den Mittagsstunden etwas.