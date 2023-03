Bisher zeigte sich der Februar im Allgäu großteils von einer warmen und frühlingshaften Seite. Doch am Wochenende könnte der Winter nochmal sein Comeback geben.

Mit den für diese Jahreszeit ziemlich warmen Temperaturen - zum Teil über 10 Grad - erinnerten die letzten Tage durchaus eher an einen Frühlingsmonat, als an einen Wintermonat. Doch nach einem sonnigen Mittwoch und einem eher von Regen durchzogenem Donnerstag könnte laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zum Wochenende hin der Winter noch einmal ins Allgäu zurückkommen.

Schnee und Kälte sind am Wochenende Programm

Der Aschermittwoch macht wettertechnisch vorerst einmal genauso weiter, wie die letzten Tage. Mit Höchstwerten um die 11 Grad und einer Mischung aus Sonne und ein paar Wolken ändert sich im Vergelich zu den letzten Tagen nicht viel.

Am Donnerstag schlägt das Wetter dann schon ein wenig um. Zwar hat es tagsüber immer noch um die 10 Grad, aber die Sonne verschwindet dafür hinter einer dichteren Wolkendecke. Zusätzlich fällt aus diesen Wolken dann gelegentlich Regen.

Etwas freundlicher wird es dann wieder am Freitag. Bei Höchstwerten um die 10 Grad bleibt tagsüber der Regen dann wieder eher aus. Sonne und Wolken wechseln sich ab. In der Nacht erreichen die Temperaturen jedoch mit -1 Grad wieder Minusgrade. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, kann es dann im Bergland und in der näheren Umgebung auch schon die ersten Schneeschauer geben.

Dieser wieder etwas winterliche Trend setzt sich am Samstag fort. Es kommt wiederholt zu Schneeregen oder Schneeschauern. Außerdem fällt das Thermometer deutlich. Am Tag steigen die Temperaturen nur noch auf etwa 3 Grad. Auch in der Nacht zum Sonntag und am Sonntag selbst kann es weiterhin einzelne Schneeschauer geben.

Doch schon in der nächsten Woche ist der kurzfristige erneute Wintereinbruch wieder vorbei. Laut Wetterprognose steigen die Temperaturen wieder etwas und die Sonne kommt wieder öfter und häufiger heraus.