Nach den Unwettern der vergangenen Tage erwartet das Allgäu nun teils richtig heißes Sommerwetter jenseits der 30 Grad.

In den kommenden Tagen wird es wieder richtig heiß und super sommerlich im Allgäu. Teilweise erwarten die Meteorologen Temperaturen weit oberhalb der 30 Grad.

So wird das Wetter am heutigen Donnerstag

Bevor das Thermometer wieder steil nach oben schießt erwartet uns am heutigen Donnerstag nochmal eher kühleres Wetter. Die Temperaturen liegen bei um die 22 Grad. Vormittags fällt im Allgäu noch Regen, ab mittags wird es dann aber trocken. Im Unterland wird es ab dem Nachmittag dann zunehmend sonnig, nur an den Bergen bleibt der Himmel bis in die frühen Abendstunden bewölkter.

Ab Freitag wieder sommerlich warm im Allgäu

Der Freitag bringt uns dann wieder den Sommer ins Allgäu. Die morgendliche Temperaturen liegen zunächst bei 13 Grad - im Laufe des Tages werden dann aber Temperaturen von bis zu 29 Grad erreicht. An den Bergen bleibt es tagsüber etwas länger noch wolkig - im restlichen Allgäu gibt es einen Mix aus viel Sonne und einigen Wolken.

Am Samstag weit über 30 Grad im Allgäu

Wer den Samstag im Freien verbringen will, der braucht genügend Flüssigkeit, jede Menge Sonnencreme und eine Sonnenbrille. Das Thermometer zeigt zum Tagesanfang zwar noch Temperaturen von um die 19 Grad, im Laufe des Tages werden dann aber bis zu 35 Grad im Allgäu erreicht. Zumindest tagsüber wird sich kaum ein Wölkchen am Himmel blicken lassen, stattdessen gibt es Sonnenschein satt.

Leichte Abkühlung ab Sonntag - wieder etwas Regen im Allgäu

Der Sonntag wird dann wieder etwas kühler - die Temperaturen erreichen 18 Grad am Morgen und maximal 25 Grad im Tagesverlauf. Vormittags kann es im Allgäu immer wieder regnen, tagsüber scheint dann aber meistens die Sonne. Gegen Abend ziehen dann wieder vermehrt Wolken auf und es gibt einzelne Regenschauer.

Auch interessant für dich: Mehr Regen, etwas Sonne

Wetter im Allgäu: Hitze am Donnerstag und ab Freitag regnerisch

Die Wetteraussichten für den Start der kommenden Woche

Die kommende Woche bringt dann erstmal keine große Wetterveränderung. Es bleibt bei einem Mix aus Sonne, Wolken und etwas Regen. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei 24 bis 27 Grad im Allgäu.