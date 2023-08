Der Wetterbericht im Allgäu für Mittwoch, Donnerstag und das Wochenende: Heute und morgen wechselhaft, am Wochenende nochmal sommerlich.

Wetter im Allgäu: Wechselhafter Mittwoch

Der Dauerregen scheint im Allgäu erst einmal vorbei zu sein. Am heutigen Mittwoch ist es zwar vormittags meist noch stark bewölkt und am Nachmittag können gebietsweise noch vereinzelt Schauer auftreten, doch der anhaltende Regen der letzten Tage hat aufgehört. Am Nachmittag gibt es zudem einzelne Auflockerungen und die Sonne schaut teils durch die Wolken. Dadurch wird es später am Tag auch wieder etwas wärmer. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 16 Grad.

Mix aus Wolken und Sonne am Donnerstag

Morgen, am Donnerstag, sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sonnige Abschnitte und Wolken im Wechsel angesagt. In Alpennähe kann es in der Früh noch einzelne Schauer geben. Zum Nachmittag hin setzt sich mehr und mehr die Sonne durch. Zeitweise weht ein mäßiger, gebietsweise stark böiger Wind aus Südwest bis West. Das Thermometer zeigt bis zu 16 Grad an.

Mehr Sonne und wärmere Temperaturen am Freitag

Am Freitag, pünktlich zum Wochenende, wird es dann sonniger und wärmer. Im Allgäu scheint fast den ganzen Tag lang die Sonne. Mit durchschnittlich 21 Grad werden die Temperaturen noch einmal sommerlicher. Dennoch sollte man sich nicht zu luftig anziehen. Teilweise weht ein auffrischender Wind aus dem Südwesten.

Der Samstag wird im Allgäu der schönste Tag der Woche

Der Samstag kann am frühen Morgen noch etwas Nebel mitbringen. Doch der verzieht sich schnell und auch der Wind lässt nach. Stattdessen kommt die Sonne heraus und scheint fast den ganzen Tag lang. Mit etwa 24 Grad wird es zudem nochmal ein wenig wärmer. Damit ist der Samstag der schönste Tag der Woche und bringt nochmal den Sommer zurück. Doch war der Sommer dieses Jahr überhaupt so heiß und sommerlich, oder doch eher verregnet. Hier die Bilanz des DWD zum Sommer 2023.

Ausblick auf Sonntag und die nächste Woche

Schon am Sonntag wird es mit 23 Grad, einem Mix aus Wolken und Sonne, sowie einigen möglichen Regenschauern schon nicht mehr ganz so freundlich. Zum Beginn der nächsten Woche fallen die Temperaturen dann wieder leicht und es wird wieder wechselhaft.

