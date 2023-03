Während es am Anfang dieser Woche im Allgäu noch etwas bewölkter und regnerischer ist, lockert es bis zur Wochemitte auf. Zum Wochenende hin sind jedoch wieder Wolken, Regenschauer und möglicherweise auch Gewitter zu erwarten.

Wolkenverhangener Montag

Zum Wochenauftakt hält sich das schöne Wetter im Allgäu erst einmal in Grenzen. Zwar kommt die Sonne am Montag vereinzelt immer wieder durch, dennoch zeigt sich der Himmel dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nach meist wolkenverhangen. Aus diesen Wolken können auch immer wieder ein paar Regentropfen fallen. Die Temperatur beträgt vormittags etwa 6 Grad und steigt im Laufe des Tages auf etwa 10 Grad an.

Wechselhafter Dienstag

Am Dienstag wird es dann schon etwas freundlicher. Vorallem am Vormittag kommt die Sonne heraus. So steigt die Temperatur schnell von 0 Grad in der Früh auf etwa 14 Grad gegen Mittag an. Am Nachmittag ziehen dann gelegentlich auch wieder ein paar mehr Wolken durch das Allgäu. Insgesamt kann aber mit etwa acht Stunden Sonne gerechnet werden.

Sonniger Mittwoch

Der schönste Tag der Woche im Allgäu folgt dann am Mittwoch. Mit elf Stunden Sonne und Temperaturen um die 15 Grad kommen schnell Frühlingsgefühle auf. Allerdings sollte man sich trotzdem nicht zu luftig anziehen, da am Mittwoch auch immer wieder ein böig auffrischender Südwestwind wehen kann.

Durchwachsenes Wetter zum Wochenende hin

Der Rest der Woche wird dann wieder etwas bewölkter und teils ungemütlicher. Während am Donnerstag bei Höchstwerten um die 14 Grad Wolken am Himmel sind, kann es am Freitag bei 11 Grad immer wieder zu Regenschauern kommen. Der Samstag spiegelt die wechselhafte Woche dann recht genau wieder: Von Wolken über Regen und Sonne ist von allem etwas dabei. Der Sonntag bringt dann neben Wolken und Regentropfen möglicherweise sogar noch ein paar Gewitter mit sich.

Zur nächsten Woche könnte laut einigen Wettervorhersagen dann der Frühling noch einmal einen kurzen Dämpfer abbekommen. Am nächsten Montag könnte im Allgäu nämlich noch einmal Schnee vom Himmel fallen.