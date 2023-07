Am Dienstag wird es heiß in Bayern. Bis zu 36 Grad werden erwartet. Auch im Allgäu wird die 30-Grad-Marke geknackt. Doch auch Gewitter und Unwetter stehen an.

Nachdem mit teils 38 Grad der Sonntag der bisher wärmste Tag des Jahres war, bricht die Hitzefront erst einmal noch nicht ein. Während am Montag in Bayern Höchstwerte von 32 Grad erwartet werden, bringt der Dienstag einen mit teils 36 Grad nochmal richtig ins Schwitzen. Im Allgäu wird es zwar nicht ganz so heiß, hier besteht aber auch immer wieder Gewitter- und Unwettergefahr.

Das Wetter im Allgäu am Montag: Erst Wolken dann Sonne dann Gewitter

Der Montag ist im Allgäu am Vormittag teils bewölkt. Gegen Mittag kommt die Sonne etwas mehr hervor und es wird bis zu 27 Grad warm. Schon am Nachmittag sind dann jedoch Unwetter möglich. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nach kann es einzelne starke Gewitter geben. Es weht ein mäßiger Wind, der sich bei Gewittern aber schnell in stürmische Böen verwandeln kann.

Allgäuwetter am Dienstag: Hitze und schwere Gewitter

Heiß wird es dann am Dienstag. Mit bis zu 32 Grad wird der Dienstag auch im Allgäu der wärmste Tag der Woche. Es scheint zudem den ganzen Tag lang die Sonne. Doch gegen Abend kann die schwüle Hitze in Gewitter umschlagen: "Am Abend von Westen her Unwetter durch schwere Gewitter!", warnt der DWD.

Wetter am Mittwoch und Donnerstag: Unwetter und sinkende Temperaturen

Auch am Mittwoch muss immer mal wieder mit Gewittern gerechnet werden. Die Sonne lässt sich nicht mehr ganz so oft blicken. Die Höchstwerte sinken außerdem auf etwa 25 Grad. Auch Regen könnte es geben. Die Wahrscheinlichkeit von Schauern wird gegen Abend und in der Nacht in Alpennähe höher.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Turbulenter Wochenstart - So wird das Wetter im Allgäu

Der Donnerstag bringt teils Sonne, teils Wolken. In Alpennähe gibt es teils Schauer bzw. etwas Regen. In den Alpen treten vereinzelte Gewitter auf. Mit nur 23 Grad sinkt die Temperatur noch etwas weiter.

Schöneres Wetter zum Wochenende

Am Freitag wird es dafür dann wieder ein bisschen wärmer. Mit 26 Grad und relativ viel Sonne und nur vereinzelten Wolken, wird es recht angenehm. Außerdem sinkt die Wahrscheinlichkeit von Regen wieder.