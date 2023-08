Das Wetter im Allgäu heute, am Wochenende und zum Wochenbeginn: Nach einem durchwachsenen Donnerstag stehen sonnige und warme Tage bevor.

Wie wird das Wetter im Allgäu heute und am Wochenende? Hier der Wetterbericht für das Allgäu am Donnerstag und in den kommenden Tagen:

Wechselhaftes Wetter im Allgäu am Donnerstag

Der Himmel im Allgäu zeigt sich am Donnerstagmorgen noch recht grau. Einzelne Regenschauer sind vor allem am Vormittag gebietsweise, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Süden häufiger, möglich. Der Nachmittag wird dann etwas freundlicher und die Sonne kommt öfter durch die Wolken. Allerdings weht ab Mittag teils auch ein böig auffrischender Wind. Das Thermometer zeigt 12 Grad am Vormittag und 16 Grad am Nachmittag an.

Freitag setzt sich die Sonne durch

Auch am Freitag hat das Wetter im Allgäu vormittags noch ein paar Wolken im Gepäck. Ab Nachmittag reißt es dann aber endgültig auf und die Sonne scheint pünktlich zum Start ins Wochenende. Das macht sich auch bei den Temperaturen bemerkbar: Mit bis zu 22 Grad wird der Freitag wieder deutlich wärmer.

Wetter im Allgäu am Samstag: 24 Grad und Sonne

Der Samstag bringt dem Allgäu dann ebenfalls viel Sonne. Bei warmen 24 Grad lädt das Wetter nach ein paar anfänglichen Nebelfeldern am Samstagmorgen zum Baden oder zum Ausflüge machen ein. Nur über den Alpen kann es zu einzelnen Gewittern kommen.

Auch am Sonntag Ausflug- und Badewetter

Der Sonntag ähnelt dem Samstag, was das Wetter angeht. Erst etwas Nebel, dann Sonne. Mit 23 Grad wird es spätsommerlich warm.

So wird das Wetter im Allgäu: Dienstag wärmster Tag der Woche

Die Wetteraussichten im Allgäu für die kommende Woche

Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt der Spätsommer dem Allgäu erhalten. Am Montag, Dienstag und Mittwoch scheint laut aktueller Wettervorhersage den ganzen Tag lang die Sonne. Mit 23 Grad am Montag und 24 Grad am Dienstag und am Mittwoch bleibt es zudem warm. Erst am Donnerstag wird der Himmel dann wieder ein wenig bewölkter.

