Das Wetter im Allgäu zeigt sich in dieser Woche sehr sprunghaft. Stehen am Montag 19 Grad und Sonne an, kann es am Mittwoch bei Schnee schon wieder bis zu -10 Grad haben.

Wechselhaft wird das Wetter im Allgäu in dieser Woche: Zum Wochenauftakt gibt es erst Sonne und warme Temperaturen bis 19 Grad. Am Dienstag soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dann regnen. Am Mittwoch wird es bei Schneefall deutlich kälter, vorallem auch in der Nacht zum Donnerstag, während das Wochenende dann wieder frühlingshafte Temperaturen und Sonne bietet.

Wechselhaftes Wetter im Allgäu in dieser Woche

Sind am Montag vormittags noch einige Wolken im Allgäu unterwegs, kommt ab Mittag die Sonne heraus. Zusätzlich wird es wärmer. Am Nachmittag sind dann gebietsweise Temperaturen bis 19 Grad möglich. Es kann jedoch auch teilweise noch ein böig auffrischender Wind wehen.

In der Nacht zum Dienstag schlägt das Wetter aber schon wieder um. wie der DWD berichtet, kann es zu teils kräftigem Regen kommen. Vereinzelt sind auch Gewitter und schwere Sturmböen möglich. Der Dienstag selbst ist dann bei 9 Grad Höchsttemperatur bewölkt. Außerdem fällt mit gelegentlichen Schauern immer wieder Regen vom Himmel. Gegen abend kann der Regen im Bergland bereits in Schnee übergehen.

Das Wetter im Allgäu: Es wird sonniger an den Alpen

Schon in der Nacht zum Mittwoch erreicht der Schnee dann auch niedriger gelegene Gebiete. In der Früh kann es durch Schneematsch oder gefrierende Nässe zu Glätte kommen. Auch die Temperaturen sinken zum Mittwoch hin deutlich. Das Thermometer zeigt zwischen -1 und 1 Grad an. Auch tagsüber kann es bei kaum Sonne auch immer wieder schneien oder regnen.

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer dann, ebenso wie die Wolken, nach und nach ab. Allerdings wird es mit bis zu -10 Grad noch einmal ziemlich kalt. Tagsüber steigen die Temperaturen bei einem Mix aus Sonne und Wolken jedoch schon wieder auf etwa 12 Grad an.

Das Wochenende zeigt sich dann mild und frühlingshaft. Bei Höchstwerten bis zu 15 Grad scheint vor allem am Freitag und auch am Samstag die Sonne. Der Sonntag wird mit mehreren Wolkenfeldern am Himmel schon wieder etwas trüber.