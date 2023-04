Das Wetter im Allgäu ändert sich zum Wochenende nicht. Wie schon die letzten Tage, bleibt der Himmel grau und es regnet. Für Freitag gibt es eine Sturmwarnung.

Teils schwere Sturmböen am Freitag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitag im Allgäu eine Sturmwarnung herausgegeben. Demnach treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h und 75 km/h auf. Oberhalb von 1.500 Metern kann es sogar schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 km/h und 100 km/h geben. Ansonsten ist es am Freitag im Allgäu dicht bewölkt und es regnet immer wieder. Die Temperatur steigt im Laufe des Tages auf etwa 11 Grad.

Regen am Samstag

Am Samstag lockert der Himmel nicht auf. Es bleibt weiter grau und trüb. Auch der Regen fällt zeitweise immer wieder aus den grauen Wolken auf das Allgäu herab. Mit Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad wird es etwas kälter. Es kann weiter zu stürmischen Windböen kommen.

Keine Veränderung am Sonntag

Auch am Sonntag erwartet das Allgäu der gleiche Anblick: Die graue Wolkendecke hängt unnachgiebig am Himmel, ab und zu fällt Regen zu Boden. Auch das Thermometer zeigt die gleichen Werte an, wie am Samstag. Dafür lässt der Wind zumindest etwas nach.

Am Montag Schnee möglich

Die Wolken bleiben dem Allgäu auch am Montag erhalten. Weil es jedoch mit Temperaturen zwischen -1 und 1 Grad kälter wird, kann es sein, dass sich der Regen gebietsweise nochmal in Schnee verwandelt.