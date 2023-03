Das Wochenend-Wetter im Allgäu: Erst frühlingshaft mit Sonnenschein und milden Temperarturen, dann Regen.

Der Winter scheint endgültig vorbei zu sein, zumindest in den tieferen Lagen des Allgäus. Der Schnee ist verschwunden, Sonnenschein wärmt die Gemüter, es wird Frühling.

Samstag noch freundlich, Sonntag regnerisch und kühler

Am kommenden Wochenende zeigt sich das Allgäu zunächst noch von seiner heiter-sonnigen Seite. Der Samstag wird heiter bis wolkig mit Temperaturen zwischen 12 Grad im südlichen Kleinwalsertal und 19 Grad im Unterallgäu. Nachts sinken die Temperaturen auf +2 bis +6 Grad. Am Sonntag endet das schöne Frühlingswetter vorläufig - Couchwetter. Der Sonntag wird durchwachsen. Die Meteorologen erwarten am Sonntag ganztägig Regenschauer im Allgäu. Die Temperaturen sinken am Sonntag auf Maximal-Werte zwischen 9 und 16 Grad, die Tiefstwerte liegen weiterhin im leichten Plus-Bereich. Die Schneefallgrenze im Allgäu liegt am Samstag noch bei knapp 2.000 Metern, am Sonntag wegen niedrigerer Temperaturen nur noch bei 1.600 Metern. In den höheren Lagen der Allgäuer Skigebiete kann es am Sonntag also sogar Neuschnee geben.

Der Vorausblick für den Start in die kommende Woche:

Für den Montag erwarten die Wetterexperten im Allgäu wieder Wetter-Beruhigung, heiter bis wolkig und nach wenigen Regenschauern am Morgen den Rest des Tages überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei etwa 15 Grad. Im südlichen Allgäu kann es dann nachts wieder leichten Frost geben. Für die restliche Woche rechnen Meteorologen wieder frühlingshaftes Wetter, heiter bis wolkig mit Temperaturen zwischen 4 Grad in der Nacht und 15 Grad am Tag.

Allergiker aufgepasst:

Alle Menschen im Allgäu, die mit Allergien kämpfen, sollten wissen, dass momentan die Pollen der Erle recht stark unterwegs sind. Ebenfalls fliegen Haselpollen, allerdings am Wochenende nur noch schwach.