Der heutige Nikolaustag wird vielerorts eine rutschige Angelegenheit. Dazu meldet der Deutsche Wetterdienst Schnee und gefrierenden Regen.

Glatteis und Schnee am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch ist es vormittags noch vielerorts glatt. Es bleibt meist bedeckt, dabei fällt zeitweise Schnee oder teilweise gefrierender Regen. Tagsüber besteht laut DWD im Bergland, abends auch wieder in tieferen Lagen Glatteisgefahr. In höheren Lagen erreichen die Höchstwerte um die 0 Grad, sonst liegen die Temperaturen bei maximal 1 bis 5 Grad. Dazu weht ein mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag fällt an den Alpen noch länger Schnee, sonst klingen die Niederschläge von Nordwesten her weitgehend ab und die Wolkendecke lockert sich auf. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Im Oberallgäu sinken die Temperaturen auf bis zu -6 Grad und es wird verbreitet glatt durch Schnee und Überfrieren.

Der Donnerstag startet anfangs stark bewölkt, teilweise trüb. An den Alpen fallen noch ein paar Schneeflocken. Im Tagesverlauf zeigt sich ab und zu die Sonne bei teils hochnebelartiger Bewölkung. Bei Hochnebel sowie im Bergland meldet der DWD leichten Dauerfrost, sonst liegen die Höchstwerte bei 1 bis 3 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Ost bis Süd. In der Nacht zum Freitag ziehen von Westen her dichte Wolken auf in Schwaben ist gefrierender Regen mit Glatteisgefahr möglich! Mit Tiefstwerten zwischen -2 und -8 Grad wird es eine kalte Nacht.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenende

Am Freitag wird es meist dicht bewölkt, nur zwischen den Alpen und Bayerwald scheint gelegentlich die Sonne. Im Westen wechseln sich Regen und Schnee ab, gebietsweise ist Glatteis wahrscheinlich. Neben leichtem Dauerfrost erwartet der DWD unter anderem in Schwaben leichte Plusgrade bis maximal 3 Grad. Aus Ost bis Südost kommt ein schwacher Wind auf. Die Nacht zum Samstag wird meist stark bewölkt. Verbreitet fällt etwas Schnee oder Regen, zum Teil auch gefrierender Regen. Es besteht weiterhin Glatteisgefahr. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis -6 Grad.

Das Wochenende startet am Samstag zunächst dicht bewölkt. Im Tagesverlauf wird es an den Alpen und im Vorland etwas freundlicher mit größeren Auflockerungen und etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 8 Grad. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen auf. In der Nacht zum Sonntag kommt von Westen her öfters Regen auf. Dabei ist laut DWD vor allem in den östlichen Regionen gebietsweise wieder Glatteis wahrscheinlich. Die Temperaturen sinken auf +3 bis -3 Grad.

Die aktuelle Lawinenlage in den Bergen

Laut dem Lawinenwarndienst Bayern bleibt die Lawinengefahr in den Bergen nach wie vor bei Stufe 2 ("mäßig"). Das Hauptproblem ist nach wie vor der Triebschnee, der durch geringe Zusatzbelastungen, wie beispielsweise einem Skifahrer ausgelöst werden kann. An steilen Wiesenhängen und im Bergwald können sich außerdem in allen Expositionen Gleitschneelawinen von selbst lösen. Gleitschneerisse weisen auf die Gefahr hin.