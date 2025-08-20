Regen und Gewitter drohen – Macht der Sommer im Allgäu jetzt wieder Pause?

Nach dem schönen und vor allem warmen Start in die Woche ist der Himmel im Allgäu heute bewölkt. Vereinzelt regnet es leicht, der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Gewitter voraus. War es das bereits wieder mit dem Sommer?

So wird das Wetter heute am Mittwoch im Allgäu

Im Norden und Osten Bayerns bleibt es vorerst sonnig, nur harmlose Quellwolken sind am Himmel zu sehen. Ab dem Vormittag zieht Regen auf, nachmittags gibt es zwischen den Alpen und der Schwäbischen Alb vereinzelte Gewitter. Dann können auch Böen auftreten, ansonsten ist der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 24 bis 28 Grad Celsius, im Allgäu etwa 22 Grad Celsius. In der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, im Süden und Südwesten Bayerns regnet es teils kräftig. Weitere Unwetter drohen, die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 16 und 12 Grad Celsius.

Gewittergefahr in Bayern und dem Allgäu am 20. August

Es gelten aktuell fürs Allgäu (noch) keine offiziellen Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: „Ein Tief, das südlich der Alpen ostwärts zieht, führt hochreichend feuchte, ab dem Mittag auch gewitterträchtige Luft in den Süden Bayerns“, heißt es auf der Webseite des DWD.

Ab heute Nachmittag ziehen einzelne Gewitter ausgehend von den Alpen und aufs Vorland, in der Nacht zum Donnerstag ist insbesondere im Allgäu voraussichtlich mit länger anhaltendem, häufig auch gewittrigen Starkregen zu rechnen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Und das wenig sommerliche Wetter ist gekommen, um zu bleiben. Laut DWD bleibt es auch am Donnerstag in Bayern stark bewölkt, vor allem im Süden gibt es Regen und einzelne Gewitter. Trocken bleibt es dagegen in Franken und der Oberpfalz. Im Oberallgäu erreichen die Temperaturen maximal 17 Grad Celsius, im Raum Aschaffenburg bis zu 25 Grad Celsius. In der Nacht zu Freitag sind die Temperaturen mitunter unter 10 Grad Celsius.

Ähnliches Bild am Freitag: An den Alpen ist es stark bewölkt, der Regen klingt jedoch langsam ab. Ansonsten Sonne und Wolken im Wechsel. An der Donau liegen die Temperaturen maximal bei 23 Grad Celsius, in Teilen Oberfrankens bei 17 Grad Celsius. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf bis zu 6 Grad Celsius ab.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.