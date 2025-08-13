Hitzewarnung am Mittwoch! Wie heiß wird es heute?

Das Wetter im Allgäu wird heute am Mittwoch heiß, heiß und noch heißer. Neben einer Hitzewarnung für die gesamte Region brennt in allen Landkreisen den ganzen Tag die Sonne vom Himmel herab. Erst nachts lassen sich ein paar wenige Wolken blicken.

In Füssen, Kempten und Oberstdorf zeigt das Thermometer heute tagsüber 31 Grad an. In Memmingen und Kaufbeuren werden sogar Temperaturen bis zu 32 Grad erwartet.

Hitzewarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine Unwetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Im gesamten Allgäu gilt heute am Mittwoch eine Hitzewarnung bis heute, 19 Uhr. Dem DWD nach wird eine starke Wärmebelastung erwartet.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu meist sonnig. Entlang der östlichen Mittelgebirge und an den Alpen kann es im Tagesverlauf lockere Quellwolken geben. Teils sehr heiß mit 32 bis 37 Grad, höchste Werte in Mainfranken. Schwacher bis mäßiger Wind, vorherrschend aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag klar oder nur gering bewölkt. Tiefstwerten zwischen 22 und 17 Grad, in Flussniederungen örtlich nur 12 Grad.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag zunächst viel Sonne, von Süden her jedoch einige Schleierwolken. Im Tagesverlauf auch Quellwolken, am Nachmittag und Abend an den Alpen und am Bayerwald ansteigende Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte von 30 Grad in Alpentälern bis sehr heiße 38 Grad am Untermain. Schwacher bis mäßiger Wind um Ost. In der Nacht zum Freitag Durchzug von Wolkenfeldern, zwischendurch auch klar. Vereinzelte Schauer oder ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen. Frühwerte 22 bis 18, in Senken und Mulden bis 13 Grad.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.