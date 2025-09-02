Das Wetter heute am Dienstag im Allgäu bringt erst Regen dann Sonne - Gibt es auch Gewitter?

Mitteleuropa verbleibt im Einflussbereich eines Tiefs mit Zentrum über den Britischen Inseln, heißt es heute am Dienstag vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Für das Allgäu bedeutet das heute erst einmal Regen. Auch einzelne Gewitter mit Windböen um 60 km/h sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Am Spätnachmittag und Abend kann im Allgäu aber gebietsweise die Sonne herauskommen. Dabei bleibt es jedoch kühl.

In Memmingen erreicht das Thermometer 17 Grad, in Kempten und Kaufbeuren höchstens 16 Grad und in Oberstdorf und Füssen zeigt die Skala nur 15 Grad an.

Unwetterwarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offiziellen Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) breitet sich in Bayern heute bei starker Bewölkung rasch nach Nordosten abziehender, schauerartiger Regen aus. Nach kurzer Pause gibt es von Westen her neue Schauer, vereinzelte Gewitter sind dann nicht ausgeschlossen. Zum Abend kommt von Württemberg her mehr und mehr Sonne nach Bayern.

Es wird jedoch kühler mit Höchstwerten von 16 bis 20, nur am unteren Main bis 22 Grad. Es weht ein mäßiger, mitunter auffrischender Wind aus Südwest bis West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen oder einzelne Regenschauer. Am Nachmittag von Süden her öfter Sonne. Maximal 19 bis 24 Grad und mäßiger, mitunter stark böiger Südwestwind.

Am Donnerstag in Ostbayern zunächst oft Sonne, von Westen her jedoch Wolkenaufzug und nachfolgend nach Osten hin durchziehender Regen oder Schauer, einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Erwärmung auf 21 bis 26 Grad. Mäßiger, im Westen im Tagesverlauf stark böiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Freitag rasch nach Südosten abziehender Regen. Nachfolgend größere Auflockerungen und stellenweise Nebel. Frühwerte von 14 bis 9 Grad.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.