Regen und Gewitter oder Sonne? Das Wetter im Allgäu heute am Montag und in der neuen Woche

Das Wetter zeigt sich heute, am Montag und zu Beginn der ersten September-Woche, nicht unbedingt sommerlich. Dem Allgäu stehen eher Regen und kühlere Temperaturen bevor. Am Vormittag zeigt sich an einem bewölkten Himmel noch am ehesten die Sonne. Ab Nachmittag setzt dann vielerorts Regen ein, der bis in die Nacht anhält.

Die Temperaturen heute am Montag erreichen 21 Grad in Kaufbeuren und Füssen und 20 Grad in Kempten, Memmingen und Oberstdorf.

Unwetterwarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offiziellen Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommen heute aus Westen her Wolken auf Bayern zu. Ab dem Nachmittag besonders im Süden stärker werdender Regen. Höchstwerte zwischen 19 und 25, an der unteren Donau nochmals bis 27 Grad. Mäßiger Wind, von Südwest auf West drehend und am Nachmittag an den Alpen und im Vorland auffrischend. In der Nacht zum Dienstag verbreitet Regen, besonders südlich der Donau schauerartig verstärkt, vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Minima 15 bis 9 Grad.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Dienstag bei starker Bewölkung verbreitet Regen, im Tagesverlauf auch verbunden mit vereinzelten Gewittern. Gegen Abend in Franken größere Auflockerungen und meist trocken. Kühler bei örtlich nur 16 Grad im Allgäu und bis 22 Grad am unteren Main. Mäßiger, mitunter auffrischender Wind aus Südwest bis West.

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen oder Regenschauer. Am Nachmittag von Süden her öfter Sonne. Maximal 18 bis 23 Grad und mäßiger, mitunter stark böiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag weitgehend trocken und teilweise aufklarender Himmel, in Niederungen örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen von 15 bis 10, im Bayerwald und an den Alpen teils nur 8 Grad.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

