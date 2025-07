Mit einem Bein im Urlaub – so wird das Wetter im Allgäu zum Start der Sommerferien

Schlechtes Zeugnis für den Allgäu-Sommer am letzten Schultag vor den bayerischen Sommerferien. Es wird typisch April. Es gibt heute im Allgäu tagsüber einen Mix aus Sonne und Wolken, gebietsweise besteht immer wieder die Möglichkeit auf Regen. Und windig ist es außerdem. Auch die Temperaturen sind nicht so, wie es die Jahreszeit vermuten lässt.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag 17 Grad in Oberstdorf, 18 Grad in Füssen, Kempten und Kaufbeuren sowie 19 Grad in Memmingen.

Unwetterwarnung heute im Allgäu

Es gilt aktuell fürs Allgäu keine offiziellen Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern wechselnd dicht bewölkt und nur gelegentlich Sonne, im Tagesverlauf gebietsweise Regen oder Schauer, besonders am Nachmittag auch einzelne Gewitter. Höchstwerte zwischen 18 und 23 Grad. Mäßiger, an Schauern und Gewittern böig auffrischender Westwind.

In der Nacht zum Freitag überwiegend wolkig. Zunächst noch einzelne Schauer, im Laufe der Nacht von Nordwesten aufkommender schauerartiger Regen, einzelne gewittrige Verstärkungen nicht ausgeschlossen. Minima zwischen 16 und 11 Grad.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag von Nordwest nach Südost gebietsweise durchziehender schauerartig, vereinzelt auch gewittrig verstärkter Regen. Am Nachmittag wolkig mit von Nordwesten nachfolgenden Schauern und starken Gewittern, zum Abend hin etwas nachlassend mit Auflockerungstendenzen. Mäßig warm zwischen 19 und 22 Grad. Mäßiger bis frischer, an Schauern und Gewittern böiger Westwind.

Am Samstag wolkig, zunächst gebietsweise schauerartig verstärkter Regen, nachfolgend von Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. Kühl bei 17 bis 21 Grad. Mäßiger, an Schauern und Gewittern auffrischender Wind um West bis Nordwest.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.