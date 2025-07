Regen, Regen, Regen: Wann ist endlich Besserung in Sicht?

Auch der Dienstag wird aus Wettersicht im Allgäu allenfalls durchwachsen. Überall gibt es zeitweise immer wieder Regenschauer und die Sonne wird vergeblich gesucht. Und kalt wird es außerdem. Wenn auch etwas wärmer als gestern.

Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag 15 Grad in Oberstdorf, 16 Grad in Füssen und Kempten, 17 Grad in Kaufbeuren sowie 18 Grad in Memmingen.

Unwetterwarnung heute im Allgäu

Es gilt aktuell fürs Allgäu eine offizielle Wetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind:

Für heute gilt für weite Teile des Allgäus weiter eine Unwetterwarnung der Stufe 2 vor Regen (gültig bis Dienstag, 11 Uhr).

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern mehr Wolken als Sonne. In Alpennähe häufig, sonst nur örtlich Regen oder Schauer, ab Mittag auch kurze Gewitter, am Abend nachlassend. Höchstwerte an den Alpen bei kühlen 17 Grad, an Main und Donau gemäßigte 23 Grad. Mäßiger West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch von den Alpen bis zum Oberpfälzer Wald aufgelockert, von Franken her aber wieder dichte Wolken und etwas Regen. 13 Grad am Main, bis 7 Grad in den Alpen und im Bayerischen Wald.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch überwiegend bedeckt, im Tagesverlauf von Franken bis nach Südostbayern durchziehender Regen, vereinzelt mit Gewittern. Kaum trockene Abschnitte. Gemäßigt mit 18 bis 22 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West.

Am Donnerstag allenfalls vormittags oder mittags kurz hervorkommende Sonne, anschließend Regen- und Gewitterschauer. Höchstwerte bei 19 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger, bei Schauern auffrischender Westwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.