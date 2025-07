Gewitter und Starkregen möglich! Unwetterwarnung in diesem Allgäuer Landkreis heute am Freitag

Das Wetter im Allgäu bringt heute am Freitag erneut Wolken und Regen mit. Gerade am Morgen und am Mittag regnet es fast im gesamten Allgäu aus einer dichten Wolkendecke. In der Nähe von Kaufbeuren, Füssen und Oberstdorf kann es ab Mittag erneut Gewitter geben.

Während es in den meisten Regionen im Allgäu auch am Nachmittag und am Abend bewölkt bleibt, kann in Kempten und Oberstdorf abends zumindest noch ein wenig Sonne herauskommen.

Die Temperaturen erreichen heute Donnerstag 16 Grad in Füssen, Kempten und Oberstdorf, sowie 18 Grad in Kaufbeuren und ebenfalls 18 Grad in Memmingen.

Unwetterwarnung heute im Allgäu

Es gilt aktuell fürs Allgäu eine offizielle Wetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind:

Am Freitagmorgen gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 2 für Memmingen : Es tritt Starkregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 15 Litern pro Quadratmeter und 25 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern von Südwesten her ausbreitende Schauer und teils kräftige Gewitter. Am Vormittag im nördlichen Franken noch meist trocken und etwas Sonne. Höchstwerte im Oberallgäu um 19, im Raum Aschaffenburg bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend um West. In der Nacht zum Samstag seltener und schwächer werdende Schauer, später jedoch von Süden her wieder vermehrt schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. Abseits davon bei Auflockerungen örtlich Nebel. Tiefsttemperatur 16 bis 12 Grad.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Samstag viele Wolken und verbreitet schauerartige Regenfälle. Anfangs nur einzelne, am Nachmittag und Abend öfter Gewitter. Höchstwerte zwischen 18 Grad am Alpenrand und 26 Grad am Untermain. Mäßiger, bisweilen auffrischender Wind aus West bis Nord. In der Nacht zum Sonntag südlich der Donau und am Bayerwald weitere schauerartige Regenfälle, vor allem anfangs auch noch Gewitter. Sonst vorübergehend trockener und größere Wolkenlücken. Minima zwischen 16 und 12 Grad.

Für übermorgen gilt: Am Sonntag meist stark bewölkt und wiederholt teils schauerartige Regenfälle, im Tagesverlauf von Westen auch wieder einzelne kräftige Gewitter. Maxima zwischen 18 und 24 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise etwas auflebender Wind um West. In der Nacht zum Montag bei starker Bewölkung weiterhin oft nass, mitunter auch noch kräftiger Regen. Nur noch selten Gewitter. Tiefsttemperatur 15 bis 10 Grad.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.