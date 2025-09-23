Logo all-in.de
Wie wird Wetter im Allgäu heute am Dienstag, 23.09., bis zum Wochenende

Wettervorhersage

Der Herbst ist da! Das ist der Wettertrend fürs Allgäu für heute und die nächsten Tage

Wolken, Regen oder Sonne – wie wird das Wetter am Dienstag im Allgäu? Das sind die Wetteraussichten für heute und die nächsten Tage.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    So wird das Wetter im Allgäu heute und in den nächsten Tagen.
    So wird das Wetter im Allgäu heute und in den nächsten Tagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

    Auch heute am Dienstag ist es im Allgäu herbstlich frisch. Fast überall ist es meist stark bewölkt. Gelegentlich kann es auch den einen oder anderen Regenschauer geben. Keine Frage: Der Herbst ist da!

    Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag gerade 11 Grad in Memmingen, 13 Grad in Kempten und Kaufbeuren, 15 Grad in Füssen sowie 16 Grad in Oberstdorf.

    Keine Wetter-Warnungen heute fürs Allgäu

    Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

    Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

    Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu grau und trüb, aber nur örtlich etwas Regen. Von der Rhön bis nach Hochfranken hingegen stellenweise freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Kühl mit 12 bis 17 Grad. Mäßiger, mitunter auffrischender Nordostwind.

    Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

    Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch aus dichten Wolken verbreitet, vor allem in Nordbayern zum Teil kräftiger und gewittriger Regen. Kühl bei Höchsttemperaturen von 11 bis 16 Grad. Mäßiger, teilweise stark böiger Wind aus nördlichen Richtungen.

    Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt, zeitweise Regen. Weiterhin kühl bei maximal 9 Grad am Fichtelgebirge und bis 16 Grad an der unteren Donau. Schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlichen Richtungen.

    Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

    Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

    Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

    Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.

