Temperatursturz! So herbstlich wird es heute und die nächsten Tage im Allgäu

Schauderhafter Start in die neue Woche im Allgäu aus Wettersicht. Der Herbst meldet sich eindrücklich mit vielen Wolken, Regen und nur noch halb so hohen Temperaturen wie am Wochenende zurück.

Die Temperaturen erreichen heute am Montag um die Mittagszeit 15 Grad in Oberstdorf, 14 Grad in Füssen, 13 Grad in Kempten sowie 12 Grad in Kaufbeuren und Memmingen.

Regen-Warnung heute für Kempten und Memmingen

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Für die Städte Kempten und Memmingen gilt eine Warnung vor Regen der Stufe 2 bis Montag, 17 Uhr.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu wolkenverhangen und es gibt verbreitet Regen. Längere trockene Abschnitte anfangs noch im Südosten, in der zweiten Tageshälfte dann in den übrigen Regionen Bayerns. Mit nur mehr 9 Grad in Hochfranken und 19 Grad im Berchtesgadener Land spürbar kühler. Mäßiger bis frischer Wind um Nord.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Dienstag erneut viele Wolken, aber nur örtlich Regen. Im Norden Bayerns gebietsweise etwas Sonne. Maximal 11 bis 16 Grad. Mäßiger, mitunter auffrischender Nordostwind.

Am Mittwoch aus dichten Wolken häufig Regen. Sehr kühle 10 bis 15 Grad. Mäßiger, teilweise stark böiger Wind aus nördlichen Richtungen.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

