Das letzte Sommer-Wochenende des Jahres! So heiß wird es heute im Allgäu

Einfach nur schön wird der Freitag überall im Allgäu. Viel Sonne, kaum Wolken, kein Regen: Das ist die Wettervorhersage für heute. Im Allgäu wartet ein wunderbares Sommer-Wochenende..

Die Temperaturen erreichen heute am Freitag 26 Grad in Memmingen und Kaufbeuren sowie 27 Grad in Füssen, Kempten, Memmingen, Oberstdorf und Kaufbeuren.

Keine Warnung vor markantem Wetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu sonnig und mit Höchstwerten von 25 bis 30 Grad sommerlich warm. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus östlichen bis südlichen Richtungen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Samstag überwiegend sonnig, zeitweise Durchzug von Schleierwolken. Temperaturanstieg auf für die Jahreszeit außergewöhnlich warme 26 bis 31 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, meist aus Ost bis Süd.

Am Sonntag in Franken wolkig, sonst in weiten Teilen Bayerns nochmals viel Sonne. Zum Abend von Westen rasch ausbreitende dichte Bewölkung. Dabei in Unterfranken zum Sonnenuntergang einsetzender leichter Regen, in der Westhälfte Bayerns einzelne Schauer und Gewitter wahrscheinlich. Höchstwerte zwischen 20 Grad westlich des Spessarts und bis zu 28 Grad im Chiemgau. Schwacher bis mäßiger, in Franken auffrischender und auf West bis Nordwest drehender Wind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.